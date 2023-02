Emily Ratajkowski és legújabb lovagja meztelen fotóval ünneplik a Valentin-napot

Ez a páros első közös fotója az Instagramon.

Január végén számoltunk be róla, hogy Emily Ratajkowski a válása utáni számos randipartnere után újabban Eric André humoristával kavar. Ha valaki kételkedett volna abban, hogy valóban randiznak, vagy hogy kitartott-e idáig a kapcsolatuk, a páros most az Instagramon szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy ha más nem is történt köztük, meztelenül már biztosan látták egymást. Ráadásul tették mindezt február 14-én, a szerelmesek napján.

A Valentin-napi poszt a komikus közösségi oldalán jelent meg a következő felirattal:

💘 💘💘💘💘Boldog Valentin-napot 💘💘💘💘💘

A képeken André meztelenül hever egy kanapén, a nem Instagram-kompatibilis testrészeit pedig egy-egy szív emojival takarta ki. A fotókat látszólag a modell készítette, akinek szintén ruhátlan teste a tükörben látszódik.

A meztelenség nem idegen Ratajkowski számára, legutóbb egy bő hete írtunk arról, hogy teljesen pucér fotót osztott meg magáról.