Úgy néz ki, szakított Megan Fox és Machine Gun Kelly

A színésznő számos módon utalt erre a közösségi oldalán.

Megan Fox a hétvégén minden olyan fotót eltávolított az Instagram-oldaláról, amelyen a vőlegénye, Machine Gun Kelly szerepelt. Egyúttal ki is követte a rappert, bekövette viszont Harry Stylest, Timothée Chalamet-t, illetve Eminemet is, akivel MGK híresen rossz viszonyt ápol – szúrta ki a Page Six.

Fox emellett egy sokat mondó posztot is megosztott az oldalán, melyben Beyoncé Pray To Catch Me című dalából idézett. A szóban forgó szám a megcsalásról, illetve annak felfedezéséről szól.

A színésznő pár órával később deaktiválta a fiókját, ami azóta is elérhetetlen az Instagramon.

Machine Gun Kelly profilja ezzel ellentétben továbbra is elérhető, legújabb fotója alatt viszont özönlenek azok a kommentek, amelyek az állítólagos megcsalás miatt kérik számon.