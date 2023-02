Kustánczi Lia: Nincs mit szégyellni azon, hogyha valaki várandós és felvesz egy bikinit

Kustánczi Lia tavaly november árulta el, hogy babát vár, tavasszal érkezik majd a kisfia. A lemezlovas a minap a Fókusznak adott interjút, melyben elmondta, nemrég Thaiföldön nyaralt. Hangsúlyozta, az utazás előtt konzultált az orvosával, mindenre fel volt készülve, és nem is adódott probléma a nyaralás alatt. A kiruccanásról több fotót is posztolt, gyakran fürdőruhában.

Nincs azon semmit szégyellni, hogyha valaki várandós és felvesz egy bikinit, ami ízléses, természetesen. Én nagyon büszke vagyok a pocakomra. Nem rejtegetem azt, hogy narancsbőrös a lábam, úgy gondolom, hogy ha Beni világrajön, ez visszaáll majd az edzések során. Én nagyon jól éreztem bikiniben is magam

– jelentette ki Kustánczi, aki elmondta, hogy eddig 17 kiló szaladt fel rá.

A lemezlovas a várandóssága alatt is törődik azzal, hogy a kapcsolatában fenntartsa a tüzet: figyel az egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra, illetve igyekszik továbbra is nőiesen öltözködni.

Nem tudom elképzelni, hogy azt mondjam, két hétig mondjuk nem mosok hajat. Fontos nekem is, és fontos az, amikor látom, ahogy párom rám néz, csillog a szeme, mindig elmondja, hogy jaj, milyen gyönyörű kismama vagy. Sokkal jobb érzés nekem is, és úgy gondolom, hogy neki is