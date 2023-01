Több száz szelfit csináltatott egy medve a coloradói nemzeti parkban

A Open Space and Mountain Parks (OSMP) munkatársai kilenc kamerát állítottak fel a Coloradóban található Boulder nemzeti parkjának 46 000 hektáros területen. Céljuk az volt, hogy többet tudjanak meg a vadon élő állatokról, anélkül, hogy személyes jelenlétükkel megzavarnák őket.

A legtöbb állat elsétált mellette, de egy fekete medve nem hogy megtalálta, de több alkalommal is felkereste a kamerát – szúrta ki a nemzeti park bejegyzését a LADbible.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c

— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023