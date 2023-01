Ryan Reynolds az öröm, a gyötrelem, az elragadtatás és az összeomlás fázisán is átment rövid idő alatt

Mint ismeretes, Ryan Reynoldsnak van egy saját focicsapata: Rob McElhenney mellett ő is tulajdonosa a Wrexham AFC-nek, mely walesi létére az angol fociligában indul. A jelenleg az ötödik vonalban szerénykedő Wrexham az FA kupában most összekerült egy nagy hallal, méghozzá a Premier League-be pályázó Sheffield Uniteddel. A Wrexham a papírformára rácáfolva végig egyenrangú ellenfele volt a sokkal esélyesebb ellenfélnek, olyannyira, hogy a lefújás előtt egy perccel 3-2-re vezetett is, ám az utolsó pillanatban a sheffieldiek egyenlíteni tudtak, ezzel elérve, hogy visszavágót játszhassanak.

Reynolds a díszpáholyban izgulta végig a rendkívül izgalmas összecsapást: bánkódott, amikor a vendégek szereztek vezetést; örült, amikor a Wrexham pár perc alatt két gólt szerezve megfordította a meccset; gyötrődött, amikor a Sheffield egyenlített, majd extatikus állapotba került, amikor a Wrexham belőtte a harmadik gólját, és úgy nézett ki, kivívja a továbbjutást – ám nem így történt, az utolsó pillanatban született egyenlítés után Reynolds látványosan összeomlott.

A mérkőzésre érkezve a hollywoodi sztár a kezdés előtt autogramot is adott a várakozó rajongóknak, és bevallotta, hogy szeret találkozni a szurkolókkal, és a mérkőzés előtt így nyilatkozott:

Szeretek korán ideérni, mert találkozhatok néhány helyivel és néhány szurkolóval, akik évtizedek és évtizedek óta járnak ide

– idézte a Daily Mail.

Ez egész életem legnagyobb élménye, és olyan kaland, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Ez a klub, ez a város és minden, ami ezzel jár, egyszerűen varázslatos. Azért vagyunk itt, hogy támogassuk ezt a közösséget és a klubot, és a lehető legmagasabbra emeljük

– mondta a 46 éves színész, akire még sok hasonló élmény vár az angol alsóbb osztályokban.