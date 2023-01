Dietz Gusztáv: Azzal az energiával kezdtem el sportolni, amivel a heroint szúrtam magamba

Dietz Gusztáv sétálgatott Palik Lászlóval utóbbi Futtában című műsorában. A margitszigeti séta alatt Dietz beszélt egyebek közt feleségéről, Laky Zsuzsiról is, akiről úgy fogalmazott, „Zsuzsi egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott ember. Egy végtelenül erkölcsös, jóravaló nő”.

Korábbi kábítószer-függőségéről is mesélt, pontosabban arról, hogy le lehet szokni az ilyesfajta függőségről. Hozzátette még, nem igazán tartja helytállónak, hogy folyton MMA-sként emlegetik.

Kell találni valami más kattanást. A jó szokásoknak és a rosszaknak is megvan az eredménye, azzal az energiával, amivel szúrtam magamba a heroint, ugyanazzal az energiával kezdtem kábé sportolni. Ennek is meglett az eredménye, ez is egy kattanás, egy drog. (…) Én nem tartom magam MMA-snak, nekem komoly eredményeim földharcban vannak, edzés szintjén tudom oktatni.