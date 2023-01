Feloszlik a Panic! At the Disco

A frontember szeretne új fejezet nyitni az életében, mivel hamarosan apa lesz.

Brendon Urie, a Panic! At the Disco énekese egy posztban jelentette be, hogy hét album és majdnem húsz év után feloszlik a zenekar, valamint hogy feleségével, Sarah Orzechowskival hamarosan megszületik első gyerekük.

Őrületes utazás volt. De néha egy utazásnak véget kell érnie ahhoz, hogy egy új kezdődjön. Próbáltuk megtartani magunknak, de páran talán már hallottátok: Sarah-nak és nekem hamarosan gyerekünk születik. Az, hogy apa leszek, és láthatom a feleségem anyává válni, egyszerre kijózanító és izgalmas érzés. Alig várom már ezt a következő kalandot. Ezzel együtt lezárom életem korábbi fejezetét, és minden figyelmemet és energiámat a családomra fordítom, így a Panic! At the Disco nincs többé

– áll a zenész keddi Instagram-bejegyzésében, amiben a rajongóknak is köszönetet mondott hatalmas támogatásukért.

A Panic! At the Discót 2004-ben gyerekkori barátok alapították, 2015-re azonban lecserélődtek a zenészek, és Brendon Urie maradt az egyedüli tag az eredeti felállásból. A zenekar utolsó, szűk egy hónapig tartó európai turnéja februárban indul.