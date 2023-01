Austin Butler Lisa Marie Presley emlékének ajánlja első Oscar-jelölését

Kedden hirdették ki az idei Oscar-jelölteket, a legjobb férfi főszereplő kategóriában Austin Butler is esélyes Elvis Presley megformálásáért. A színészt felhívták egy amerikai reggeli műsorban, ahol reagált a hírre annak fényében, hogy január 12-én meghalt Elvis egyetlen lánya, Lisa Marie Presley.

– fogalmazott Butler.

A színésznek ez az első Oscar-jelölése. Az Elvis című filmben nyújtott alakításáért már megkapta a Golden Globe-ot, a gálán még Lisa Marie Presley is vele ünnepelt.

Austin Butler just woke up and got on the phone with Hoda and Jenna to talk about his ‘Actor in a leading role’ #Oscars nomination for ‘Elvis.’

“What an exciting way to wake up!,” he said. pic.twitter.com/Jv3nlAWEd7

— TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) January 24, 2023