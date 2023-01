Egy kávé ára kontra több ezer euró

Milliós hitelt kellett felvenni, hogy ki tudják fizetni a külföldi légi mentés költségét – és nem egy ázsiai túráról beszélünk, hanem egy európairól. Más előrelátóbb volt, és biztosítást kötött utazás előtt, őt egy mentő hozta haza Franciaországból. Két balesetet mutatunk be, ahol az egyiknél igen, a másiknál nem volt utasbiztosítás.

Valós, megtörtént esetekről van szó, amit túravezetők meséltek el. Személyiségi jogok miatt nem írtunk neveket, a történeteken pedig minimálisat változtattunk.

Milliós számla a mentésért

Három fiatal srácról beszélünk, akik úgy gondolták, nekivágnak egy olasz hegyi túrának. Az volt a céljuk, hogy a hegyen lévő menedékházban alszanak. Egy nagyjából 10 kilométeres távról van szó, ami elsőre nem tűnik hosszúnak, csakhogy egy vasalt út volt – ez a via ferrata utak magyar elnevezése, amiknél fémkábelek, vaslétrák és lépést segítő elemek segítik a haladást – , ami egy hágón keresztül vitt át. Nehezebb út volt, mint azt ők elsőre gondolták. Lassan haladtak, sok cuccal a hátukon, és még az idő is rosszabbra fordult, felerősödött a szél és elkezdett esni az eső. A megváltozott időjárási körülmények között próbálták tartani a tempót, hogy még sötétedés előtt elérjék a menedékházat, azonban a csúszós terepen nehezebb volt a haladás. Egy óvatlan pillanatban pedig már meg is történt a baj. Az egyik srác megcsúszott, melynek következményeként kificamodott a bokája. Itt már megértették, segítség nélkül nem tudják elérni a legközelebbi biztonságos helyet, vagyis a menedékházat.

A fiúk szerencséjére volt térerő, így tudtak segítséget hívni. Mivel olyan helyen voltak, ahol csak légi mentés jöhetett szóba, ezért egy helikopter ment értük. A srácokat végül időben lementették, a sérültet pedig elszállították a legközelebbi kórházba.

Viszont a balesetet szenvedett srácnak nem volt utasbiztosítása, ami fedezte volna a mentés és az ellátás költségeit.

Sokan nem tudják, de a légi mentés nem ingyenes. Hiába van például Európai Egészségbiztosítási Kártyánk, az nem fedezi a légi mentést. Egy helikopteres mentés költsége országtól és a repült időtől függően 1-3 millió forintba is kerülhet.

A mostani valutaárfolyamokat tekintve akár ennél többe is: az olaszoknál, a franciáknál és még számos országban, a számla bizony euróban jön. A fiúk Olaszországban túráztak, így a számlát euróban kapták, fejenként kellett milliós összeget kifizetniük. Volt, akinek ezért banki hitelt kellett felvennie, másképp nem tudta volna törleszteni. Drága egy túra lett.

A biztosító küldött érte mentőautót

Másik történetünk szereplője egy nő, aki egy franciaországi síelés közben szenvedett balesetet. Az illető kötött utasbiztosítást, és bár komolyabb sérülés érte, fizetnie nem kellett az ellátásért, ráadásul haza is hozták.

A nő a síbalesetet követően nem tudott lábra állni, viszont a túratársai a felvonó tetejéig levitték, így nem volt szükség légi mentésre, lent jött érte a mentőautó. Már ekkor felhívták a biztosítót, jelezték a balesetet, a túravezető pedig fotókkal dokumentálta a mentést. Az első vizsgálat után az orvos közölte, hogy sajnos műteni kell majd. A nő telefonon végig konzultált a biztosítóval, akik az első vizsgálati eredmény után egy órával már javaslatot is tettek.

A biztosító figyelembe véve az sérülés mértékét, felajánlotta, hogy egy mentőt küld érte Franciaországba, és egy hazai kórházba szállítják, ahol a szükséges műtétet el tudják végezni.

Innen már gyorsan és flottul ment a dolog: a vizsgálati eredmény kora délutánra lett meg, másnap hajnalban már Franciaországban volt a betegszállító. A hölgy sokkal jobban járt így, nemcsak azért, mert nem kellett fizetnie, hanem mert a nyelvi akadályok sem nehezítették a dolgát. Nem kellett egyedül boldogulnia egy francia kórházban, a hazajutással sem kellett törődnie, hiszen a biztosítója intézte és fizette. A nő, bár anyagilag megúszta, sajnos komolyabb műtét és hosszabb lábadozás várt rá idehaza.

Letartolt mindenkit, avagy más is okozhat balesetet

Ahogyan az utakon, úgy a sípályán is előfordul, hogy mások miatt szenvedünk balesetet. Nemrég járta be a magyar sajtót az a videófelvétel, amin egy felvonóból kieső fiatal magyar snowboardos tucatnyi síelőt tarolva okozott tömegbalesetet Ausztriában. Négy ember került kórházba, az egyiket mentőhelikopterrel szállították el a helyszínről. A felvételen jól látszik, hogy nem tudott kivetődni oldalra, helyette egyre gyorsuló sebességgel csúszott lefelé és szó szerint tarolta le az utána érkezőket. Az elkaszált síelők is magatehetetlenül csúsztak lefele, káoszt és lényegében tömegbalesetet okozva.

Egy kávé ára

E cikk szerzője rendszeres túrázó, emellett sziklát is mászik, ami már extrém sportnak minősül. Rendszeresen köt megfelelő típusú utasbiztosítást külföldi utakra, aminél a biztosítási csomag kiterjed az extrém sportra, ideértve különösen a mentést is. Van, hogy egyénileg köti meg, de van, hogy a túraszervező iroda csapatbiztosítását választja, így tapasztalatból tudja, hogy néhány ezer forintból megúszható a biztosítás. Ami csekély összeg magához az utazáshoz képest, ahhoz meg pláne, ha baleset ér minket.

Legyen szó benzinkútról vagy egy kávézóról, a kávé a típusától függően 500-1500 forintba kerül, hasonlóan annyiba, mint az utasbiztosítás napi díja a választott biztosítási csomagtól függően. Nem ezen érdemes spórolni egy utazás során, mert jóval többe kerülhet, ha valami baj történik.

Fontos megjegyezni, hogy az utasbiztosítás összege minden esetben függ a napok számától, a választott célországtól, a sportolás típusától, illetve, hogy milyen szolgáltatásokat tartalmaz a választott biztosítási csomag.