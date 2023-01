Galambbal csempésztek kristályt az egyik kanadai börtönbe

A börtönőrök előállítottak egy galambot az abbotsfordi börtönben, Kanadában, Brit Kolumbiában – írja a LADbible.

A madár hátán egy hátizsák volt, amelyben 30 gramm kristály volt, vélhetően a rabokhoz akarták bejuttatni a kábítószert.

A Kanadai Büntetés-végrehajtási Szolgálat megerősítette, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben, további részleteket azonban nem közöltek.

A beszámolók szerint a galamb nem tanúsított ellenállást, az őrök végül szabadon elengedték.

A börtön igazgatója azt mondta, hogy karrierje során sokszor próbáltak már drogot juttatni az intézménybe, de ilyen módszerrel még soha nem találkozott.

– mondta John Randle.

A „galambos trükk” azonban nem egyedi, 2017-ben a kuvaiti hatóságoknak sikerült feltartóztatniuk egy ketamint szállító galambot, de előfordult, hogy 200 ecstasyval kapcsoltak le egy madarat.

Police catch a pigeon with 200 ecstasy pills hidden in a little backpack pic.twitter.com/vSB9eYtd84

— Cass Lowe (@CassLowe) May 24, 2017