Kérdéses, kibírja-e a sokkoló kampánya miatt kibontakozó pedofilbotrányt a százéves divatház

Újabb balhé alakult ki a meghökkentő termékeiről és kampányairól híres spanyol divatház, a Balenciaga körül. Ősz végi kampányukban ugyanis gyerekmodelleket szerepeltettek plüssmaci-táskákkal, amik úgy voltak felöltöztetve, mintha egy fétisklubba készülnének. Ezek után egy Adidasszal közös kampány miatt is botrány alakult ki, mivel az egyik fotón a háttérben egy, a gyermekpornográfia és a szólásszabadság kérdéseit boncolgató legfelsőbb bírósági ügyet leíró dokumentum látszott. A kampányt visszavonták, a márka tervezője bocsánatot kért, és a produkciós cég ellen egy rövid életű bírósági keresetet is benyújtottak. De a bojkottot sürgető hangok azóta sem csitultak el, és még a Balenciagával régóta együttműködő Kim Kardashiannak is volt pár keresetlen szava.

Az egész úgy kezdődött, hogy még november közepén két kampánnyal jelentkezett a különleges kollaborációiról és meghökkentő termékeiről ismert, Cristóbal Balenciaga spanyol tervező által 1919-ben alapított luxusmárka.

A Guccit és az Yves Saint-Laurent-t is birtokló francia Kering konglomerátum tulajdonában lévő márka először a Balenciaga Gift Shop elnevezésű ünnepi kampányát indította el november 16-án. A kampány részeként publikált fotókon szereplő gyerekmodellek a Balenciaga 2023-as tavasz-nyári kollekciójának plüssmackó formájú táskáival pózoltak. Azonban ezek a táskák úgy vannak kidekorálva láncokkal és bőrszíjakkal, mintha egy fétisbuliba készülnének (illetve borospoharak is szerepeltek bizonyos képeken).

Ugyanezt a kollekciót – illetve az Adidasszal közös darabokat – egy másik, Garde-Robe nevű kampányban is felhasználták. Az otthoni helyett irodai környezetben lőtt fotókon ugyanakkor nem gyerekek modellkedtek, hanem egy Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő, és egy szupermodell – Nicole Kidman és Bella Hadid.

A november 21-én debütált kampány egyik képén egy Balenciaga x Adidas Hourglass kézitáska alatt az íróasztalon az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának egyik döntése látszik kinyomtatva. A 2008-as, Egyesült Államok kontra Williams ügyben azt vizsgálták, hogy a gyermekpornográfia népszerűsítését tiltó törvények korlátozzák-e az alkotmány első kiegészítése szerinti szólásszabadsághoz való jogot. (A Legfelsőbb Bíróság szerint nem.)

the brand “Balenciaga” just did a uh….. interesting… photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about ‘virtual child porn’ normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s — shoe (@shoe0nhead) November 21, 2022

A divatblogok és -magazinok egy része először csak szokás szerint átvette a képanyagokat, de rengeteg emberben visszatetszést váltottak ki a kampányok. Pláne, hogy a fentieken kívül még más, kényes kellékek is szerepeltek a fotósorozatokban, melyek táptalajt adtak az összeesküvés-elméleteknek, valamint annak, hogy sokan a gyermekek szexualizálását lássák bele a kampányokba.

A gyermekek szexualizálása mellett egyesek sátánizmust is kiáltanak

A jogi dokumentum mellett a Garde-Robe kampányban látszik két olyan művészeti könyv is, melyek a legfelsőbb bírósági papírhoz hasonló kérdéseket vetnek fel. Az egyik Matthew Barney The Cremaster Cycle című, ötrészes filmsorozatának albumváltozata. A filmsorozatot a műkincspiaccal foglalkozó német portál, az Artnet úgy írja le, mint az avantgárd mozi komplex, hátborzongató lényekkel és ellentmondásos szexuális metaforákkal teli mesterművét.

Egy másik képen pedig a belga festőművész, Michaël Borremans As Sweet as It Gets című albuma látszik, amelyben tizennégy évnyi munkája van összegyűjtve. A belga művész nyugtalanító képeiről ismert, különösen a 2018-as Fire from the Sun című sorozatáról, amely „kisgyermekeket ábrázol, akik játékos, de titokzatos cselekményeket hajtanak végre, baljós felhangokkal és erőszakra utaló célzásokkal” – idézi David Zwirner New York-i műkereskedőt a magasművészet világával foglalkozó portál.

Az egyik gyerekmodellt ábrázoló kép kapcsán még „az ördög a részletekben rejlik” kifejezést is szó szerint lehet érteni: a földön látszik egy sárga-fekete biztonsági szalag, melyre a Balenciaga márkanév helyett az van írva, hogy BAALENCIAGA – ami egyesek szerint Baálra utal, aki a keresztény démonológiában a pokol hét hercegének egyike. Baál (vagy Belzebúb) egyes vélekedések szerint maga a sátán, akinek a tiszteletére gyermekeket kell feláldozni.

A biztonsági szalag kapcsán még egy olyan, Google fordítót bemutató képernyőfotó is elterjedt az interneten, mely szerint a BAAL ENCI AGA latinul azt jelenti, hogy Baál a Király – a szoftver valóban így fordítja le a kifejezést, de ettől még természetesen a márka alapítójának anyakönyvezett nevéről van szó.

A botrányos áthallásoknak alapot adó kampány miatt az is megtörtént, hogy a konspirációs teóriákra előszeretettel felülő jobboldali megmondóember, a Fox News legnépszerűbb riportere, Tucker Carlson egy valós problémával foglalkozott, amikor november 22-i műsorában így reflektált a Balenciaga balhéjára:

Itt van egy nagy nemzetközi kiskereskedelmi márka, amely a gyerekpornót és a gyerekekkel való szexet népszerűsíti. (…) És nem finoman, hanem nyíltan

– utalt némileg túlzóan a kampányokra a magyar kormányoldal kedvenc amerikai tévés műsorvezetője a New York Times szerint.

Bojkott

A közösségi médiában eközben olyan felvételek jelentek meg, melyek feltöltői úgy szólítanak fel a Balenciaga bojkottjára, hogy széttépik, szétvágják, felgyújtják vagy kidobják a kukába a Balenciaga cuccaikat – mondjuk, egy pár, ikonikus, fekete zokni-cipőt.

A TikTokon a márka bojkottjára felszólító hashtaggel ellátott videókat már 160 millió alkalommal játszották le az elmúlt hetekben.

Sűrű bocsánatkérések

A kampányokat végül a nagy felháborodásra való tekintettel visszavonták, illetve a Balenciaga elnök-vezérigazgatója, Cédric Charbit és tervezője, Demna Gvasalia is bocsánatot kért a közösségi médiában.

November 22-én a divatház két közleményt is kiadott 24 óráig látható Instagram-történet formájában. Az egyikben a plüssmacis kampány miatt kértek bocsánatot, mondván a mackótáskáknak „nem lett volna szabad gyerekekkel együtt szerepelniük ebben a kampányban”. A másikban pedig a külön tavaszi-nyári kollekciót bemutató kampányban szereplő „nyugtalanító dokumentumokért”:

Nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet, és jogi lépéseket teszünk azokkal szemben, akik a 23-as tavaszi kampányunk fotózásán a díszlet elkészítéséért feleltek, és felelősök a nem engedélyezett tárgyak szerepeltetéséért. Határozottan elítéljük a gyermekekkel való visszaélés minden formáját. Kiállunk a gyermekek biztonsága és jóléte mellett.

Az elnök-vezérigazgató első – azóta az Instagramról törölt – bocsánatkérésére november 28-áig, a divattervező bocsánatkérésére pedig december 2-áig kellett várni. A márka közösségi oldalán december 2-án megosztott második bocsánatkérésében Charbit nemcsak elnézést kért a kampányok miatt, hanem azt is felvázolta, milyen új belső módszereket vezettek be – például egy külső ügynökséget bíztak meg azzal, hogy „felmérje és értékelje” a Balenciaga tartalmait.

„Bármennyire is szeretnék néha provokálni a munkámmal, SEMMILYEN esetben nem állna szándékomban ezt tenni egy olyan szörnyű témával, mint a gyermekbántalmazás, amelyet elítélek. Pont” – írta a Georgiából (Grúziából) származó divattervező, és egyúttal garantálta, hogy lépéseket tesznek „a hasonló hibák jövőbeli elkerülése” és a gyermekek jólétének védelme érdekében.

A Balenciaga az egyik kampányban közreműködő díszlettervezőt, Nicholas Des Jardinst és a North Six nevű produkciós céget is beperelte, 25 millió dollárt követelve kártérítésként. Des Jardins ügynöke azt állítja, hogy csak bűnbakot akarnak csinálni belőle, hiszen a Balenciagától „mindenki” ott volt a fotózáson, és a képek szerkesztésekor is. Gabriela Moussaieff emellett azt is elárulta, hogy a botrányt okozó jogi dokumentumok fotózásokhoz és forgatásokhoz bérelhető kellékek voltak, amiket egy kellékraktárból kölcsönöztek ki.

A vizuálisan nagyobb felháborodást kiváltó, fétisklubba készülő, plüssmacinak kinéző táskát és kisgyereket közösen ábrázoló kampány miatt azonban nem pereltek be senkit. De a másik keresetet is visszavonták egy héttel a benyújtása után.

Csak a fotókért felelt, most mégis halálos fenyegetéseket kap

Míg a Balenciagánál csak a 2023-as tavasz-nyári kollekció kampánya verte ki annyira a biztosítékot, hogy pert indítsanak miatta, a részben összeesküvés-elméletekkel felhergelt emberek inkább a másik kampány miatt dühösek. Gabriele Galimberti, a gyerekmodelleket és fétisplüssmacikat egyszerre ábrázoló képeket elkészítő fotós annak ellenére kap halálos fenyegetéseket, hogy állítása szerint ez volt az első divatfotózása, amit ráadásul a megrendelő végig az ellenőrzése alatt tartott, így ő gyakorlatilag csak a fényekért és a fényképekért felelt.

Olyan üzeneteket kapok, hogy »Tudjuk, hol laksz!«, »Jövünk, hogy megöljünk téged és a családodat!«, »Fel fogjuk gyújtani a házadat!«, »Meg kell ölnöd magad, te kibaszott pedofil!« (…) Minden nap írtam a Balenciagának emaileket – napi két-három-négy emailt –, hogy »srácok, az emberek keresnek engem«. Azt mondják, hogy ide akarnak jönni és meg akarnak ölni. Kérem, tegyetek valamit. Írjatok egy új nyilatkozatot

– mondta a Guardiannak az eredetileg dokumentarista fotókban utazó fényképész. A több sorozatával is nemzetközi ismertségre szert tevő művész egyébként csak a fizetségként felajánlott hatalmas összeg miatt bólintott rá a fotózásra. A cég képviselői a válaszlevelekben ugyanakkor mindössze annyit tanácsoltak neki segítség gyanánt, hogy állítsa privátra az Instagram-profilját.

A fotós – akiről sokan a két kampány összemosódása miatt azt hiszik, hogy ő készítette a pedofília és a szólasszabadság kérdéseit boncolgató legfelsőbb bírósági dokumentumot is ábrázoló kampány képeit is – emellett azt is elmesélte, mennyire szigorú kontroll alatt kellett dolgoznia:

Készítettünk néhány fotót egy próbababával, ezután a képek az én fényképezőgépemről valakinek a számítógépére kerültek, majd ők elküldték ezeket a képeket a Balenciaga központjába. (…) Amikor azt mondták, hogy oké, egyszerűen kicseréltük a próbababát egy igazi gyerekre

– elevenítette fel a fotós, azt ugyanakkor nem tudta a nyilatkozat idején, hogy Demna volt-e az, aki a végső döntéseket meghozta. Akivel egyébként nem találkozott és nem is beszélt még soha életében.

A gyerekmodellekről pedig azt mesélte, hogy a fotózáson jelenlevő Balenciaga-alkalmazottak gyerekei voltak, akiknek nem volt kifogásuk az ellen, hogy a gyerekeik szerepeljenek a képeken. De a fotózáson szerinte az sem merült fel, hogy a jelmezes plüssmackótáskák szado-mazo vagy fétisjelmezt viselnének. „Amikor meglátták azokat a táskákat, mindenki azt mondta nekik, hogy punkok. Soha senki nem említette a BDSM-et.”

Kim Kardashiant is elveszíti a Balenciaga?

A 103 éves divatház egyik legismertebb partnere, Kim Kardashian – aki a tavalyi Met-gálán egy Balenciaga nindzsajelmezt viselt úgy, hogy Demna volt a kísérője – szintén teljesen kiakadt. Pedig a márka, a tervező és az influenszer család legnépszerűbb tagja között eddig olyan nagy volt a harmónia, hogy a Kardashianék életét bemutató valóságshow legutóbbi évadában Demna, a divattervező még meg is látogatta a másik divattervezőt, Kimet.

„Az elmúlt napokban csendben voltam, de nem azért, mert nem tartom undorítónak a Balenciaga legutóbbi kampányait, és nem háborodtam fel rajtuk” – posztolta Kim a Twitterre november 28-án, a nyilatkozata pedig azzal folytatódott, hogy jelenleg újraértékeli a márkával való jövőbeli kapcsolatát. Megvárja, „hajlandók-e felelősséget vállalni valamiért, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie”.

Miközben a Balenciaga, valamint a tervező Demna Instagram-profiljáról eközben minden fotót és videót letöröltek vezeklésképp – illetve azért, hogy csak a bocsánatkérés látszódjon az oldalukon; Nicole Kidman, és Bella Hadid nem szedte le a közösségi oldaláról az összes, Balenciaga kampány irodai díszletében készített fotót, bár azt hozzá kell tenni, hogy ezeken a fényképeken nincs semmi olyan, amibe pedofíliát vagy gyermekbántalmazást lehetne belelátni. Mondjuk, a szupermodell az egyik képén egy ugyanolyan típusú Balenciaga-Adidas bőrtáskával pózol, mint amilyen legfelsőbb bírósági dokumentumot használó fotón is van. A hallgatásuk miatt viszont mindkettejüket rengeteg bírálat éri.

A bocsánatkérések és a rövid életű bírósági ügy ellenére azonban úgy tűnik, nem olyan egyszerű elsikálni ezt a balhét. A közösségi médiában megjelenő videók szerint nemcsak a márka luxuscikknek számító termékeit semmisítik meg a felháborodott felhasználók, hanem a Balenciaga üzleteiről is egyre több olyan felvétel jelenik meg, amelyek szerint azok konganak az ürességtől.

Az elmúlt egy hónapban több boltjukat is összefirkáltak a márkát a gyermekek szexualizálásával megvádoló, felháborodott emberek Los Angelestől kezdve Texason át egészen Londonig, a Los Angeles-i Balenciaga-üzlet előtt még tüntetést is szerveztek; Demnától pedig a Business of Fashion című szaklap még azelőtt elvett egy neki szánt díjat, hogy megkapta volna.