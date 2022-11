Tudod, hogy mi a közös a Holdra szállásban, a mikrochipekben és a szemüvegekben?

Egy márka, amely az emberiség minden fontos pillanatában jelen van



Mindannyian élvezzük a mikroszkópok vagy épp a mikrochipek feltalálásának áldásos előnyeit, nézünk olyan látványos, hollywoodi sikerfilmeket, mint az Avatar, vagy épp szurkolunk a kedvenc Forma-1-es pilótánknak. Abba azonban a legtöbbször nem gondolunk bele, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, hogy ezeken a területeken használt innovációk a mindennapi életünk részei legyenek, és kik azok, akik egykor és most is a szükséges tudomány háttér megvalósításáért dolgoznak.

Kevés olyan nagyvállalat van a világon, mely több mint 175 éves múltra tekinthet vissza, és elmondhatja, hogy a világ legnagyobb felfedezéseihez járult hozzá, valamint ott volt az emberiség nagy pillanataiban is. Ilyen a ZEISS, melyet ma elsősorban a szemüveglencséiről ismerünk, az azonban kevésbé köztudott, hogy a vállalat mikroszkópokat, mikrosebészeti képalkotó rendszereket, objektíveket, távcsöveket, mikrochip gyártáshoz szükséges optikai rendszereket is gyárt, és több mint 2 új szabadalmat nyújt be naponta.

A ZEISS méréstechnikai műszereit többek között a Forma-1-es autók tervezésénél használják, míg professzionális objektívjait olyan nemzetközi sikerfilmek forgatásánál is alkalmazták, mint az Avatar, a Gyűrűk ura vagy a Gravitáció. Meglepő módon pedig nem ez utóbbi film kapcsán jutottak a legközelebb az űrhöz ezek az objektívek, ugyanis ott voltak a Holdra szállás történelmi jelentőségű pillanatában is. Mindezek mellett természetesen nem feledkezhetünk meg a ZEISS technológiájával készült mikrochipek, és a konszern által készített mikroszkópok jelentőségéről sem: az innovatív mikroszkópok az évek során 36 Nobel-díjhoz segítették hozzá a tudósokat, többek között Robert Koch is ZEISS mikroszkópot használt a TBC felfedezésekor.

A felsorolás itt nem ér véget, hiszen a ZEISS 175 éves történelme során szinte megszámlálhatatlan innovációval segítette a tudomány fejlődését. A különböző iparágakban szerzett sokrétű tapasztalat és innováció pedig beépül minden egyes ZEISS szemüveglencsébe, és minden vizsgálati eszközbe, mellyel ma a ZEISS kiemelt partneroptikáiban találkozhatunk.

A ZEISS által készített szemüvegek pedig nemcsak személyre szabottak, de környezettudatosak is, hiszen a vállalat folyamatosan törekszik a fenntarthatóságra, így kevesebb vizet és műanyagot használnak a szemüveglencsék gyártása során. A környezetvédelmi intézkedések fontos része volt, hogy 2022-re a vállalat fő telephelyei fenntartható energiaforrások használatára tértek át, 2025-re pedig azt tűzték ki célul, hogy elérjék a szén-dioxid-semlegességet a saját vállalati működésük terén.

Ahogy az évtizedek során mindig, a ZEISS számára most is kiemelten fontos, hogy megfeleljen a lehető legmagasabb szakmai elvárásoknak, és fejlett optikai műszerparkjával, valamint sokoldalú, személyre szabott szemüveglencséivel minél több ember számára biztosítsa a jobb látást.