Sokkolta a twitterezőket, hogy Jacob Tremblay idő közben felnőtt

A szobában tűnt fel gyerekszínészként.

2015-ben tarolt a mozikban A szoba című dráma, melyben Brie Larson oldalán óriásit alakított az akkor mindössze tízéves Jacob Tremblay. A tehetséges gyerekszínészt akkoriban elhalmozták elismerésekkel az alakításáért, kisebb-nagyobb szerepek pedig azóta is megtalálják.

Most a színész tett ki magáról a Twitterre egy olyan posztot, amiben megmutatja, honnan hová jutott. Tremblay közben 16 éves lett, az idő múlásán pedig sokan a vártnál jobban meglepődtek, legalábbis ez derül ki a bejegyzésre adott válaszokból.

how it started vs how it’s going… pic.twitter.com/585VXhLRIW — Jacob Tremblay (@JacobTremblay) October 23, 2022

„Én, ahogy ezt látom” – reagált az egyik felhasználó, egy képpel illusztrálva a helyzetét.

Egy másikuk azt írta: „Nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ilyen gyorsan múlik az idő.”

Nope. I refuse to believe time is moving that fast…not on my watch pic.twitter.com/HWVUPAACyE — Sixfold (@PlutoWulf) October 23, 2022

„Te voltál a gyerek egy filmben, ami a múlt héten jött ki, nem?”

you were just a child in a movie that came out last week no? pic.twitter.com/lpamBYrWF7 — (@eddyhorice) October 23, 2022

„Nem! Én nem öregszem” – jelentette ki az egyik kommentelő, posztjához pedig egy Jamie Lee Curtist ábrázoló mémet mellékelt.