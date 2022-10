38 éve nem találkoztak, de Harrison Ford azonnal felismerte a kissrácot, akivel Indiana Jones-filmet forgatott

Lehet törölgetni a könnycseppeket.

Nemrég írtunk arról, hogy Harrison Ford és Ke Huy Quan 38 évvel az Indiana Jones és a Végzet Temploma forgatását követően újra találkoztak egy Disney-eseményen, ahol előbbi az új Indy-filmet promózta.

Quan a New York Times-nak adott interjút egyebek közt erről is. Kiderült, hogy a különleges találkozás előtt valaki szólt a színésznek, hogy Ford pár lépéssel arrébb szintén filmes ügyekben dolgozik. Ekkor felajánlották a vietnami felmenőkel rendelkező Quannak, köszönjön be kollégájához, akit 38 éve nem látott.

Azt mondtam, hogyne, megyek! 38 éve nem találkoztunk. Tizenöt méterrel arrébb megláttam őt, Phoebe Waller-Bridge-dzsel beszélgetett, reklámozták az új Indiana Jones-filmet. Ahogy egyre közelebb sétáltam hozzá, azon agyaltam, vajon meg fog még ismerni? Amikor utoljára látott, kisgyerek voltam. Ahogy közelebb értem, megfordult, majd rám mutatott azzal a klasszikus, morgós Harrison Ford-nézéssel. Mondom, biztos azt hiszi, valami rajongó vagyok, és elküld a fenébe. De csak nézett, mutatott az ujjával, és azt kérdezte: »Picúr?«. Ott helyben visszaröpültem 1984-ig, mikor még kisgyerek voltam, és csak annyit tudtam mondani, »Igen, Indy!«. Ő annyit mondott, »Gyere ide!«, aztán magához ölelt

– idézte fel a történetet a színész.