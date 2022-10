Sokan öltöznének Jeffrey Dahmernek halloweenkor, ami még többeket felháborít

Egy hónapja jött ki a Netflixen a Jeffrey Dahmer életét bemutató Monster: The Jeffrey Dahmer Story című sorozat, azóta minden a rettegett sorozagyilkosról szól. Az emberek elborzadva rajonganak Dahmerért, aki nem csak szimplán megölte az áldozatait, de gyakran feldarabolta őket, savban oldotta fel a testrészeiket, nem egy esetben fogyasztott is a hullájukból.

Éppen ezért van egy réteg, aki legalább ekkora elborzadással figyeli azt, hogy micsoda fékevesztett rajongás kezd kialakulni Dahmer körül. Ahogy a Vt rámutatott, leginkább a Twitteren kezd el kialakulni diskurzus a témában, abból az apropóból, hogy egyre közelebb a Halloween, és egyre többen tervezgetik, hogy idén Dahmernek öltözve gyűjtenek majd édességet.

Több hosszú thread is született már a témában, ahol az emberek hol számon kérik a többieket, hol egyenesen könyörögnek nekik, hogy ne öltözzenek Dahmernek. A legtöbbször előkerülő indok az, hogy Jeffrey Dahmer végső soron egy kegyetlen, veszélyes, szadista sorozatgyilkos volt, semmi szükség nincs rá, hogy a társadalom popkulturális ikonná emelje őt.

It’s one thing to dress up as Michael Myers for Halloween, but if y’all dress up as Jeffery Dahmer (a real person who raped, killed, and ate MINORS) just bc you barely found out about him bc of Netflix hype, you’re a fuckin WEIRDO that’s obsessed with trends😴

— Andrew Anthony García (@ndrewgarcia98) October 1, 2022