Egyre gyakrabban fojtogatják egymást fiatalok szex közben, pedig a többségük nem is élvezi a dolgot

Egy szexológiai szaklapban megjelent tanulmány szerint az amerikai egyetemisták 40 százaléka találkozott már a fojtogatás jelenségével szexuális aktus közben.

A szex közbeni fojtogatás sokáig tabunak számított, ám a mai társadalomban egyre népszerűbbnek számít. De vajon mennyire gyakori? Erre kereste a választ az a Archives of Sexual Behavior (A szexuális viselkedés archívuma) című szexológiai szaklapban megjelent tanulmány, melynek egyik legfőbb állítása szerint az egyetemisták és a főiskolások 40 százaléka találkozott már a szexuális játék formájában történő fojtogatással vagy úgy, hogy ő fojtogatta a partnerét, vagy úgy, hogy őt fojtogatta a partnere.

A Debby Herbenick által jegyzett Frequency, Method, Intensity, and Health Sequalae of Sexual Choking Among US Undergraduate and Graduate Students (A szexuális fojtogatás gyakorisága, módja, intenzitása és egészségügyi egyenlősége az amerikai egyetemi és főiskolai hallgatók körében) című tanulmány másik fő állítása, hogy a közösségi média és az internetes pornográfia térhódítása a szexuális fojtogatás gyors növekedéséhez vezetett, különösen a serdülők és a fiatal felnőttek körében. Bár a szexuális fojtogatásnak hosszú története van, a történelem nagy részében ellentmondásosnak és kockázatosnak számított.

A szexuális fojtogatás magában foglalhatja a nyak összenyomását és a légáramlás korlátozását kezek, végtagok vagy kötőelemek segítségével. Ez homályos látáshoz, eszméletvesztéshez vagy akár a bélműködés feletti kontrollvesztéshez is vezethet, de egyeseknek euforikus érzést okoz.

A jelenlegi szakirodalom nem tesz különbséget a fojtogatás mint játék, a fojtogatás mint támadás és a szexuális fojtogatás között, amit ez a tanulmány igyekszik korrigálni – írja a tanulmányt bemutató online pszichológiai szaklap, a PsyPost.org.

A kutatásban összesen 4242 résztvevőt vizsgáltak, akiket az Egyesült Államok középnyugati részén található egyetemekről toboroztak. A kérdőívben a demográfiai adatokon és a társadalmi életükkel kapcsolatos információkon kívül a szex közbeni fojtogatással kapcsolatos intim kérdésekre is válaszolniuk kellett.

Az eredmények azt mutatták, hogy a fiatalabb hallgatók közül többen számoltak be ilyen élményekről, illetve a női válaszadók között is sokkal többen voltak olyanok, akiket fojtogattak már, mint a férfiak körében. A résztvevők átlagosan 19 évesek voltak, amikor először kísérleteztek szexuális fojtogatással, de a résztvevők negyede 10 és 17 éves kora között számolt be arról, hogy először fojtogatták őket.

A válaszadók kevesebb mint egy százaléka számol be eszméletvesztésről, és a többségük pedig azt állította, hogy nem élvezte, amikor fojtogatták.

Azt találtuk, hogy több egyetemi hallgató értékelte »nagyon élvezetesnek« a fojtogatást a végzős hallgatókhoz képest, ami tükrözheti azt a gyors ütemet, amellyel a fojtogatás a fiatalok körében a főáramba került

– jegyezték meg a kutatók, akik az eredmények tükrében azt olvasták ki, hogy itt az ideje a fojtogatásról is beszélni a felvilágosító órákon.