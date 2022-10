Berki Mazsi: Megtartom a Berki nevet

Komoly céljai vannak munka terén.

Berki Mazsi a Dancing with the Stars idei évadának első adása után a Borsnak adott interjút. Berki Krisztián özvegye a lapnak is megerősítette, hogy a jövőben óvni fogja a magánéletét, éppen ezért az új párját sem tervezi megmutatni a nyilvánosság előtt.

Akit igazán szeretünk, azt próbáljuk megóvni. Volt egy rossz példa előttem, volt részem megélni ennek a teljesen másik oldalát. Ami nem mondom, hogy rossz volt, viszont egy nagyon jó tapasztalás

– magyarázta, hozzátéve: úgy érzi, amikor a nyilvánosság előtt élte az életét, az nem érdekelte ennyire az embereket, most viszont, hogy nem akarja elárulni a párja kilétét, egyfajta „hajtóvadászat” folyik utána. Többen is fáradoznak azon, hogy valahogy lefotózzák a titokzatos férfit.

Ami a jövőt illeti, Berki nem csak a magánéletében, de munka terén is nagy változtatásokra szánta el magát.

Olyan szintre jutott az életem, hogy most változtatnom kell. Nem csak a magánéletben, hanem munka szempontjából is. Komoly céljaim vannak. Szeretnék letenni valamit az asztalra. Valami olyat, hogy utána az emberek azt mondhassák: igen, ő a Katona Renáta néven született lány, aki letett valamit az asztalra!

Mindehhez egyébként esze ágában sincs visszatérni a lánykori nevéhez. Mint mondja, mindenképpen megtartja elhunyt férje vezetéknevét.