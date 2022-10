II. Erzsébet portréját rajzolta az égre egy brit pilótanő

Óriási II. Erzsébet-portrét rajzolt Piper PA-28 típusú kisgépével Amal Larhild. A londoni pilótanőnek nagyjából két órájába telt, mire a 105 kilométer magas és 63 kilométer széles kép elkészült – írja a BBC.

A különleges repülés nem csak tisztelgés volt a szeptember 8-án elhunyt uralkodó emléke előtt, hanem jótékonysági akció is. Larhild egy hospice-alapítványnak gyűjtött adományokat.

A pilótanő azt mondja, bár végig nagyon kellett koncentrálnia, élvezte a repülést. Hozzátette: a legnehezebb feladat a korona felskiccelése volt, a szűk fordulók miatt.

Huge congratulations to @amal_larhlid on her charity flight in support of @hospiceuk ! Amal did a fantastic job of flying a portrait of Queen Elizabeth II on Thursday in some pretty strong winds too! You can support Amal and Hospice UK here: https://t.co/5m3HnKYzGw pic.twitter.com/F0AUJBL0LV

— WLAC White Waltham (@WLACFlying) October 7, 2022