Nyerő Páros: Béci szerint Tóth Szabi a műsor alatt végig „alattomosan sunyi” volt

De azt már kellemetlen érzi, ahogyan az utolsó vitájukat intézte.

Muri Enikő és Tóth Szabi 10 napot töltöttek a Nyerő Páros villájában. Több konfliktusuk is volt ez idő alatt, a kiesésük előtti napon Young G-vel és párjával, Mészáros Norinával is hangos szóváltásba keveredtek. Ekkor a rapper többek között azt is kiteregette a többiek előtt, hogy Tóth Szabi titokban akarta tartani, hogy szövetkezett velük.

Kapcsolódó Nyerő Páros: Muri Enikőék távoztak a villából Muri Enikő és Tóth Szabi tegnap mindössze egy pontot kapott a szimpátiaszavazáson Zdroba Patrikkal és Bádoki Bettivel szemben, így a zenészeknek

Young G a Fókusz stábjának mesélt arról, hogy az ő, és a felesége indulatait az válthatta ki, ahogy Tóth Szabi a műsor alatt taktikázgatott, szerinte ugyanis a zenész végig sunyi módon viselkedett.

Legfőképpen az váltotta ki az indulatot belőlem, és szerintem Norinából is, hogy végig sunyi a Szabi. De olyan szinten sunyi, hogy ez már az alattomos sunyiság. Egyszerűen nem néztem jó szemmel, hogy ide is húz, oda is húz, de mi soha nem mondjuk el, hogy ő hol van, meg mit csinál. Ő így járkálhat fölényesen fel-alá a villában

– magyarázta.

A rapper hozzátette, azt utólag már kellemetlennek érzi azt, ahogyan az utolsó vitában megnyilvánult.

Nem azt éreztük kellemetlennek, amit mondtunk, hanem ahogyan mondtuk. A stíluson lehetett volna változtatni, vagy lehetett volna normálisabban mondani, de annyi sok minden felgyülemlett már a Szabival kapcsolatban.

Tóth Szabi a riportban azt mondta, a verseny alatt bele-bele marogatott az emberekbe, próbálta kihozni őket a komfortzónájukból és kicsit összezavarni, összeugrasztani őket, de állítja, csakis azért, hogy lássa, „hova tud kifutni a dolog”. A Béciékkal való vita kapcsán hozzátette, nem érezte igazságosnak, ahogyan a rapper beszélt vele, de úgy döntött, rájuk hagyja.