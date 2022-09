Elsőre azt hittük, Szabó Dóra műsorvezető lett a Depp kontra Heard film főszereplője

Spoiler: nem.

Négy hónappal ezelőtt hirdettek ítéletet Johnny Depp és Amber Heard bírósági ügyében: Deppnek adtak igazat, több milliós büntetés megfizetésre ítélve volt feleségét.

Film is készült erről, aminek az Entertainment Weekly hozta el az első előzetesét. A Tubi Hot Take: The Depp/Heard Trial egy meglehetősen low budget produckiónak tűnik, ahol Mark Hapka és Megan Davis színészek alakítják a volt sztárpárt. Szeptember 30-án jelenik meg a teljes film.

Egyébként a Heardöt alakító Megan Davisről elsőre azt lehet hinni, Szabó Dóra, a Mokka egykori műsorvezetőjét látjuk.