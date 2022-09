Khloé Kardashian a 365 nap színészével, Michele Morronéval bulizott

Milánóban találkoztak.

Khloé Kardashian tiszteletét tette a milánói divathéten, ott ismerkedett meg Michele Morrone olasz színésszel, akinek leghíresebb szerepe az akár pornónak is beillő 365 nap című filmben volt. Egymás mellett ültek a Dolce & Gabbana divatbemutató első sorában, majd az after party-n is összefutottak, amiről Morrone több videót is posztolt az Instagram-történetébe. Ezeken az látszódik, hogy feltehetőleg a zaj miatt egymást átkarolva beszélgetnek.

Kardashiannek nemrég született meg második gyereke, akinek apjával, Tristan Thompsonnal már nincsenek együtt, a férfi hűtlensége miatt.

🇮🇹 | Michele Morrone com a Khloé Kardashian durante o desfile da Dolce & Gabbana na Itália. pic.twitter.com/CeUmXopKmX — Khloé Kardashian Brasil (@khloedashbra) September 24, 2022

Khloé Kardashian e Michele Morrone durante o “After Party” na Itália – 24 de setembro. pic.twitter.com/m4axDQqiG5 — Khloé Kardashian Brasil (@khloedashbra) September 25, 2022