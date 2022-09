Gáspár Evelin az alakjáról: Ez a mostani állapot nagyon sok évembe, időmbe, energiámba és pénzembe került!

Gáspár Evelin a hétvégén egy szállodából posztolt fotót, amin bikiniben látható. A kép alatti kommentszekcióban többen is kéretlen megjegyzéseket tettek a testére, melyekre végül ő maga is egy hozzászólásban reagált, mondván: a kritikusai először csinálják utána, amit elért, csak utána írjanak gúnyos kommentet a fotója alá.

Először is gyerekkorom óta ismertek, akkor az volt a baj, hogy kövér vagyok, fogyjak le, most lefogytam, az a baj lóg a bőröm! Igen, lóg, engem is zavar, de mindig is tettem ezért kezelésekkel, masszázzsal, krémekkel, na meg edzéssel! Nekem ez a mostani állapot nagyon sok évembe, időmbe, energiámba és pénzembe került! Amit igen, büszkén, filterek/retus nélkül felvállalok, ami manapság egy érték és ritkaság, mert persze az interneten mindenki szupermodell