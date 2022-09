Saját halotti anyakönyvi kivonatát keresi apróhirdetésben egy férfi

Hatalmas sikere van az indiai internetezők körében egy apróhirdetésnek, amit egy Ranjit Kumar nevű ember adott fel egy lapban.

– írja a férfi a hirdetésben, és még a dokumentum nyilvántartási számát is feltünteti (hogy biztosra mehessen? Vagy hogy még hihetőbb legyen, hogy tényleg létezik a kivonat?).

Nem meglepő módon, a kommentszekcióban beindult a dilivonat, robbantak a humorpetárdák: van, aki arról értekezik, hogy ezek szerint tényleg létezik időutazás, más pedig arról érdeklődik, a pokolba vagy a mennyországba kézbesítse a kivonatot megtalálás esetén.

A képet egyébként egy Rupin Sharma nevű indiai rendőrtiszt osztotta meg a Twitteren, „Ilyen is csak Indiában történhet” felirattal.

It happens only in #India😂😂😂 pic.twitter.com/eJnAtV64aX

