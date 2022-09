„Visszatértek a háború előtti idők” – újra kinyitott a McDonald’s Kijevben

A Business Standard alapján arról ír a 444, hogy Kijevben újra kinyitott a McDonald’s, az ukrajnai invázió február végi kezdete óta először.

A BS beszámolója szerint a kijevi lakosok kedd reggel órákon át álltak sorban a hidegben, hogy hozzájussanak a rég nem látott gyorsételükhöz, ami egy kicsit a normalitást is visszahozta az életükbe. A lapnak nyilatkozó egyik helybéli, egy 18 éves egyetemi hallgató, Denisz is ezt emelte ki. Egy másik sorban álló, a szintén 18 éves Mihajlo felidézte a lap kérdésére, hogy utoljára épp február 24-én hajnalban evett utoljára mekis kaját, nem sokkal azelőtt, hogy Vlagyimir Putyin (aki épp ma rendelt el Oroszországban részleges mozgósítást) kiadta a parancsot Ukrajna lerohanására.

Az ukrán fővárosban három McDonald’s nyitotta meg újra a kapuit, jelenleg nem lehet helyben fogyasztani egyikben sem, csak a házhozszállítás és az elviteles rendelés működik, de ez nem akadályozott meg tömegeket abban például, hogy személyesen zarándokoljanak el az éttermekhez, hogy ott helyben vegyék át a rendelésüket a futároktól.

Kyiv residents braved the cold to line up for hours as McDonald’s opened three branches in the Ukrainian capital that had been shut since the Russian invasion began https://t.co/bMnejuKCZj pic.twitter.com/rAS65LxSpc

— Reuters (@Reuters) September 21, 2022