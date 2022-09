Inti: A kórházban szívkatéterezést hajtottak rajtam végre

Élete végéig gyógyszert kell szednie.

A Bors szólaltatta meg Zuber Krisztiánt, azaz Initit, a TNT dobosát, aki kórházba került az előző héten szívpanaszok miatt. Jelenlegi párja, Sáfrány Emese unszolására ment be a kórházba.

A dobos azt mondta a lapnak a Honvédkórházból, hogy fáradékonyság tört rá az elmúlt hetekben.

Az elmúlt hetekben egyre fáradékonyabb voltam. Megesett, hogy 10 méter után meg kellett állnom pihenni, mert kifulladtam, de nem gondoltam volna, hogy nagy a baj. Azt persze tudtam, hogy gyerekkorom óta szívritmuszavarom van. Mivel semmilyen problémám eddig nem volt, eddig nem derült ki, hogy felerősödött a szívbetegségem, csak most az orvosnál, amikor közölték velem: szívelégtelenségem van.

Bevizesedett a tüdeje is, életveszélyes állapotba kerülhetett volna, ha párja nem rágja a fülét azzal, menjen kórházba.

Azt is elmondták, hogy sokkal rosszabb vége is lehetett volna, ha még a hétvégi három fellépést is bevállalom. A kórházban szívkatéterezést hajtottak rajtam végre, szerdán pedig megnézik, nem alakult-e ki a szívemben vérrög. Ha azt se találnak, akkor gyógyszerrel folytatódik a kezelés. Ezeket a pirulákat az életem végéig szednem kell, de még mindig jobb, mintha elhanyagolnám a problémát.

Inti azt mondja, életmódváltásra lesz szüksége: a dohányzást két hónapja abbahagyta, de ennél komolyabb változtatás is kell majd. „Nem ugrálhatok már annyit a színpadon bármennyire is szeretnék. Lassabban és nyugodtabban kell éljek, valószínű az étrendemen is változtatnom kell.”