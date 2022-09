Videón, ahogy egy férfi hagyja a kutyáját az autót vezetni

A jeruzsálemi közlekedési rendőrök letartóztattak egy férfit, akiről feltettek egy videót, ahogy az ölében ülő kutyát „hagyja vezetni”, legalábbis a kutya is tartja a kormányt.

A férfit ki is hallgatták gondatlan vezetés vádjával.

A man in Israel has been arrested after posting a video of a dog driving his car pic.twitter.com/phnKmipRcd

— The Jewish Chronicle (@JewishChron) September 5, 2022