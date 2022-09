Görög Zita szerint menő törvénymódosítás lenne a menstruációs szabadság bevezetése

Soproni Tamás, Terézváros polgármester a Facebook-oldalán írt arról, bevezetik a kerületi önkormányzati cégeknél a menstruációs szabadságot.

Terézváros képviselő-testülete ma a javaslatomra elfogadta, hogy az önkormányzat tulajdonában álló cégekben havonta egy extra, fizetett szabadnapot biztosítsunk a dysmenorrheás nőknek.

A dysmenorrhea fájdalmas menstruációt jelent, ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse majd ezt a szabadságot, papírral kell igazolnia: érintett a dologban. Kétévente felül is vizsgálják majd a jogosultságot. Soproni továbbá azt is írta, a jelenlegi törvények nem teszik lehetővé, hogy a szabadságot a polgármesteri hivatalokban is bevezessék, ezért Palkovics László miniszterhez fordult, hogy törvény születhessen a menstruációs szabadságból.

Mindezt Görög Zita is megosztotta Instagram-oldalán, hozzátéve: ő nem szokott politizálni, de Soproni ötlete kifejezetten tetszik neki.

Mindenképp olvassátok el. Tudjátok, hogy nem politizálok, de ez egy menő törvénymódosítás lenne

– fogalmazott a modell-színésznő.