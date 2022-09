A színész egy érdekes szabású ruhát viselt a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén.

Pénteken volt Luca Guadagnino rendező új filmjének, a Bones and All című romantikus horror díszbemutatója a Velencei Filmfesztiválon. Az egyik főszerepet Timothée Chalamet alakítja, így a színész is megjelent a vetítés előtt a vörös szőnyegen, ráadásul eléggé látványosra sikeredett a belépője, ugyanis egy vörös színű, nyakba akasztós, ujjatlan, kivágott hátú overállt viselt. Mutatunk pár képet!

Aznap már Cate Blanchettnek is volt egy emlékezetes belépője: