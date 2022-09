Korda Györgyék egy 150 négyzetméteres budai lakásra cserélték 22 szobás villájukat

Augusztus közepén derült ki, hogy a Korda Györgyék januárban eladták II. kerületi villájukat, ahol már a szigorítások előtt is havi 500 ezer volt a gázszámlájuk.

A házaspár nemrég a Story magazinnak mesélt arról, hogy nagyon fog hiányozni nekik a 22 szobás villa, amit bár maguk építettek fel, jó ideje gondolkoztak már azon, hogy elköltöznek onnan és eladják az ingatlant.

Mint mondják, az adásvétel után is Budán maradtak, egy 150 négyzetméteres lakásban leltek otthonra.

– mondta a lapnak Balázs Klári, akinek segítsége sem volt a ház körüli teendőkben.

Sokan azt hitték, hogy egy komplett személyzet ugrál körülöttünk, de ez nem igaz! Minden házimunkát, házkörüli teendőt magam csináltam, a kertet is én gondoztam, ami megint csak óriási munka volt. Persze most is ugyanazok a feladatok várnak rám, ránk, mint azelőtt, csak most kisebb területen, szerényebb körülmények között