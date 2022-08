Szerkezeti szintig visszabontják a Korda-villát

Az új tulajdonos luxustársasházat tervez kialakítani a házaspár egykori otthonából.

Korda Györgyék kedden árulták el, hogy év elején eladták szeretett villájukat. Az ingatlanhoz már a szigorítások előtt is havi 500 ezer forintos gázszámla tartozott, emellett a hozzá tartozó személyzetet is fent kellet tartani, így Kordáék bár nehéz szívvel adtak túl rajta, úgy vélik, jó döntést hoztak. 32 év után váltak meg a szállodaként is funkcionáló háztól, aminek építésekor az alapba a képüket is beletették, mellé pedig azt írták:

Ezt az épületet egy énekes házaspár, Korda György és Balázs Klári építette, élvezzék szeretettel.

A Pénzcentrum időközben kiszúrta, hogy az új tulajdonos wellness-részleges luxustársasházat tervez kialakítani a Korda-villából. Összesen hét különálló lakás lesz az épületben, a legolcsóbbat –egy 68 négyzetméteres, 2 és fél szobásat – 205,25 millió forintért hirdetik.

Az épületet szerkezeti szintig visszabontjuk, és új falazat, elektromos hálózat, fűtés rendszer (hőszivattyú mennyezeti hő- és hűtésleadókkal) készül. Természetesen a fali-, és a padló burkolatok, a homlokzati és a belső nyílászárók, valamint a tetőszerkezet és a tetőhéjalás is megújul. A lakásokhoz okos-otthon előkészítés készül

– írja a beruházó.

A lap információi szerint az átalakítás idén ősszel indul, terv szerint jövő augusztusban már beköltözhetőek lesznek a lakások.