Videón, ahogy a férj bőröndben húzza felesége holttestét az esküvőjük után

Egy a napokban tartott bírósági tárgyaláson derültek ki egy 2021-es tragikus gyilkossági ügy részletei

A Lightcliffe nevű faluban (West Yorkshire, Anglia) élő Thomas Nutt 2021. október 27-én vette feleségül párját, Dawn Walkert.

Az 52 éves nőt aznap látták utoljára élve.

A West Yorkshire-i rendőrség a Twitteren tette közzé a lentebb megtekinthető videót, amelyen – a többi között – látható, ahogy a pár hazaér az esküvőről, Walker menyasszonyi ruhát visel a felvételen. Férje azt állította, hogy másnap nászútra indultak, de erről nincs bizonyíték. Az viszont szintén a durva videóban látható, hogy a férfi egy bőröndöt húz, majd amikor hazaér, a sárban eltünteti a gurulós poggyász nyomait.

Dawn Walker holttestét október 31-én találták meg a bőröndben, egy bokros területen.

A bírósági tárgyaláson kiderült, hogy a 46 éves férfi először egy szekrénybe tette felesége élettelen testét, majd a lábát eltörve belegyömöszölte a holttestet a bőröndbe.

A férfi a gyilkosság után eltitkolta tettét, és arra kérte lányát, hogy segítsen megtalálni az „eltűnt” nőt.

Nutt – miközben felesége már holtan feküdt a házban – elkezdte feltenni a halloweeni dekorációkat. Lány közben házról-házra járt anyja fotójával, hogy látta-e valaki Walkert.

A bíróság életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte Thomas Nuttot. A férfi legkorábban 21 év múlva szabadulhat.

A rendőrségi videó megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

⚠️ Warning, some viewers might find the content of this video distressing. Viewer discretion is advised.

A man who reported his wife missing has been sentenced to life after being found guilty of her murder. pic.twitter.com/BKqK7ueGei

— West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) August 19, 2022