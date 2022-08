Gáspár Bea a dereka becsípődéséről: Még sosem éreztem ilyen kibírhatatlan fájdalmat

Így aligha tud műsort vezetni.

Mint azt megírtuk, Gáspár Bea kórházba került, mert becsípődött a dereka. A Hal a tortán című műsor háziasszonya a Blikkel közölte, épp a szóban forgó műsort forgatták, miután beütött a baj.

Ahogy kiszálltam a taxiból, olyan élesen nyilalló fájdalmat éreztem, amitől egyszerűen összecsuklottam. Nem emeltem meg semmit, az egész csupán egy rossz mozdulat következménye volt. Még sosem éreztem ilyen kibírhatatlan fájdalmat. Megmozdulni sem tudtam, csak tehetetlenül feküdtem a földön. Felhoztak a lakásba, majd Győző azonnal bevitt a kórházba. Kiderült, hogy idegbecsípődésem van, kaptam gyulladáscsökkentő gyógyszert és infúziót, amire továbbra is naponta be kell járnom a kórházba.

Gáspár Bea azt mondja, MRI-vizsgálatra is mennie kell: „Még most is nagy fájdalmaim vannak, nehezen mozgok. A lábamat sem tudom felemelni, ezért az orvosom arra gyanakszik, hogy talán gerincsérvem van”.