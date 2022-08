Ne az aranyér irányítsa a mindennapjainkat

Az aranyér ellen sok bevált praktika ismert, amelyek általában segítenek a kellemetlen tünetek enyhítésében.

Nem véletlenül tartják a legbosszantóbb és legfájdalmasabb betegségek egyikének az aranyeret, hiszen kortól és nemtől függetlenül képes bárkinek a hétköznapjait megkeseríteni. A panaszokkal nem kell együtt élni, még akkor sem, ha az ember próbálja erősnek mutatni magát. Az aranyér ellen bevált módszereket gyűjtöttük alább össze.

Étkezés

Elsőre elcsépeltnek tűnhet, de aranyér esetén hatványozottan számít, milyen ételeket viszünk be a szervezetünkbe. Érzékelhetően javulhat az állapotunk, ha rostban gazdag élelmiszereket fogyasztunk és sok folyadékot iszunk, hiszen ezek mind segítenek elkerülni a székrekedést. Ha úgy érezzük, hogy az aranyerünk előjön, keverjünk ricinusolajat a joghurtba, kefirbe, és reggeli előtt együk meg. Ami még fontos lehet és szintén hatásos tipp a tünetek hosszú távú enyhítésére, ha inkább kerüljük a túl zsíros, fűszeres és olajban sült ételeket.

Mozgás

A közhiedelemben él egy olyan tévhit, hogy aranyér mellett tilos a sportolás, ez azonban nem így van. Akinek már műtéti beavatkozásra van szüksége, azon természetesen nem fog segíteni az edzés, ugyanakkor a kezdeti stádiumban a mozgás általánosságban enyhíti az aranyeres panaszokat. Ajánlott sokat sétálni, kocogni vagy közepes intenzitású labdajátékokat játszani. A kerékpározás és a lovaglás viszont előrehaladott aranyérbetegség esetén egyáltalán nem javallott.

Higiénia és öltözködés

Kifejezetten nyáron, amikor nyaralni megyünk, a végbéltájék egészségére jelentős negatív hatással lehetnek az előnytelen tisztálkodási és öltözködési szokásaink. Ahhoz, hogy a tüneteket ne súlyosbítsuk, viseljünk jól szellőző, pamut fehérneműt és lenge, kényelmes öltözéket. Fordítsunk figyelmet a megfelelő higiéniára is, hiszen mint bármely más esetben, alapos fertőtlenítéssel nagyobb eséllyel kerülhetjük el a fertőzések kialakulását. Ha ezeket betartjuk, a nyaralásnak sem kell rémálomnak lennie az aranyérrel.

Népi gyógymód

Az ülőfürdő az aranyérbetegség sok évszázados gyógymódja, ráadásul a modern orvoslás is hatékonynak tartja. Ezt megtehetjük alaposan kifertőtlenített kádban, lavórban. Lényeges, hogy a meleg víz ellepje az érintett területet: ehhez 8-10 centis „vízmélység” elég, de egyéni ízlés szerint lehet több is. Fontos az is, hogy a víz meleg legyen, de ne legyen forró, mert úgy szükségtelenül irritálhatja a gyulladt részt. Az ülőfürdőt naponta többször ismételhetjük, egy alkalommal 15-20 perc elég.

Hirdetés Az aranyér korai tünetei közé tartozik a székelés közben érzett fájdalom, a viszketés a végbéltájon, valamint vérzés is előfordulhat. Fontos, hogy minél előbb felismerjük a tüneteket és elkezdjük azok kezelését, így elkerülve a betegség súlyosbodását. A recept nélkül kapható Proktis-M termékcsalád a hialuronsav és a gyógynövények előnyös hatásait egyesítve enyhíti a végbélnyílás körül jelentkező panaszokat. A tünetektől függően a kúp és a kenőcs kombinálva is használható.

Patikában kapható gyógyászati segédeszközök

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.