Rend a lelke – rendszerezve minden egyszerűbb

Nyáron hajlamosak vagyunk lazábban kezelni a saját szabályainkat. Az óvodai és iskolai szünettel megváltozik a napok ritmusa, és a szabadság alatt nem érezzük szükségét annak, hogy mindig mindent rendszerezzünk magunk körül. Az iskolakezdésre azonban érdemes visszarázódnunk a régi rutinba – vagy akár újat kialakítani –, ami segít megadni hétköznapjaink keretét és költséghatékony tervezését.

Tanulósarok – iskolára kész!

Sok mindenre építhetünk ki rendszert. Ahogyan az otthonunkat, a tanulósarkot is alakíthatjuk úgy, hogy minden kéznél legyen. Praktikus tárolókat hozhatunk létre az iskolai élet megannyi kellékének, amiket a nyár utolsó heteiben érdemes közösen átválogatnunk a gyerekekkel, hogy lássuk, milyen eszközökre lesz feltétlenül szükség a következő osztályban. A tanév kezdete előtt, augusztus utolsó két hetében sem késünk le semmiről, ekkor is beszerezhetjük az ALDI széles kínálatában a megfelelő mappákat, iratgyűjtőket, tollakat, vagy szövegkiemelőket – mindent, ami kell.

Pénztárcabarát tízórai – a házi az igazi!

Rendszerbe foglalhatjuk az iskolai étkezést is. A mindennapi bevásárlás részévé tehetjük a napi vagy heti tízóraik beszerzését, legyen szó a szendvicsekbe kerülő finomságokról, zöldségről, gyümölcsről vagy az ALDI-ban helyben sütött friss pékáruról. Ezt is érdemes a gyerekekkel közösen kitalálni, akár előre eltervezni a heti menüt, ami az uzsonna készítőjének és tulajdonosának is nagy segítség.