Hollywood túlszexualizált világában a gyerekek sincsenek biztonságban

Gyerekszínészek a kezdetektől jelen voltak Hollywoodban, és bár rengeteg szabályt hoztak az érdekükben – ezek védik őket és megkönnyítik a munkájukat –, a helyzetük bizonyos szempontból rosszabb, mint valaha. Már egészen kiskoruktól kezdve folyamatosan vegzálja őket a média, a nyilvánosság nyomon követi, ahogy felnőnek, és persze mindig mindenkinek mindenről van véleménye, miközben a legritkábban veszik figyelembe azt, hogy egy testi-lelki fejlődésben lévő gyerekről van szó. Gondolhatjuk, mekkora kihívás lehet ezeknek a fiatal sztároknak, hogy a kamaszkorral járó általános problémáik mellett az egész világ figyelő tekintetét is magukon érzik.

Úgy tűnik, pont ők az a csoport, akiknek a politikai korrektség korában is a legkevesebb figyelem jut, és ez sokaknál eredményezhet korai kiégést. Láttunk már ilyet, talán meg sem lepődünk rajta.

De miért normalizáljuk ezt a viselkedést? Hogy nem tudunk tanulni a múltbéli esetekből? És vajon Millie Bobby Brownra is hasonló sors vár?

Eleinte senki nem számított arra, hogy a Stranger Things sikeres lesz, mégis a Netflix egyik legnépszerűbb sorozatává vált, ezzel együtt pedig a főbb szerepeket játszó, akkor 10–13 éves gyerekszínészek is azonnal sztárstátuszba emelkedtek, annak minden hátrányával együtt. Az eggyel idősebb generációt képviselő, a széria indulásakor 21 éves Natalia Dyer egy interjúban elmondta, a streaming-óriás annak idején csupán egy egynapos PR-felkészítést tartott nekik, ekkor azt mondták el, hogyan tudnak kitérni a kényesebb interjúkérdések elől, és hogyan kerülhetik el a spoilerek kiszivárogtatását.

Mint később rájöttek, nem ez volt a legnagyobb veszély, ami leselkedett rájuk.

A főszereplő Millie Bobby Brown 13 éves volt ekkor, a médiában mégis gyakran felnőttként tekintettek rá, és úgy is kezelték őt. Ezt példázza egy magazin 2017-es összeállítása, amiben azokat a színészeket listázták, akik miatt „a tévé szexibb, mint valaha”. A sorban a kiskamasz Brown olyan, nála jóval idősebb sztárokkal szerepelt együtt, mint Nicole Kidman vagy James Franco. A cikkre rengeteg reakció érkezett: nemcsak a klasszikus értelemben vett sajtóorgánumok foglalkoztak a témával, de a közösségi oldalakat is elárasztották a kritikus hangok a kiskorú színésznő szexualizálása miatt.

Mike Sington, az amerikai NBC vállalat korábbi felsővezetője a Twitteren osztott meg fotókat a színésznő egyik vörös szőnyeges megjelenéséről azzal a kommenttel, hogy „Millie Bobby Brown a szemünk előtt nőtt fel (13 éves!)”. A válaszokban egyesek egyetértésüket fejezték ki, és a színésznő érettségét tették szóvá, mások Singtont támadták, amiért egy kislányra felnőttként tekint – kizárólag a megjelenése alapján. A férfi a történtek hatására két nappal később egy közleményt adott ki, melyben beismerte: egy gyerek felnőttként való meghatározása hozzájárulhat a kiskorúak tárgyiasításához és szexualizálásához, megköszönte, hogy erre többen felhívták a figyelmét, valamint tisztázta: a poszttal nem ez volt a szándéka, és sajnálja, ha valaki ezt gondolta. A kisebb botrányt okozó bejegyzés a mai napig elérhető.

Millie Bobby Brown just grew up in front of our eyes. (She’s 13!) #StrangersThings2 pic.twitter.com/5NanY9q2oq

— Mike Sington (@MikeSington) October 27, 2017