Néhány jó tanács, ha soha nem akar az aranyértől szenvedni

Az aranyér rettenetes, megelőzni viszont könnyebb, mint gondolnánk.

Az aranyér az egyik legkellemetlenebb, legsanyargatóbb betegség, ami az embernél előfordulhat. Pont. Nincs is ezen mit ragozni.

De amint ezt elkönyveltük, szót kell ejtenünk arról is, hogy akármennyire kellemetlen is ez a nyavalya, az aranyér valójában könnyűszerrel megelőzhető. A közhiedelemmel ellentétben akkor sincs reménytelen helyzetben senki, ha épp olyan életmódot folytat (például nehéz fizikai- vagy ülőmunkát végez), amely a betegségre és a panaszok kiújulására hajlamosít.

Különösen nagy veszélynek vannak kitéve azok a felnőttek, akik nehéz fizikai munkát vagy ülőmunkát végeznek. A betegség elkerüléséhez érdemes megérteni a kialakulásának módját.

Az aranyér egészen pontosan a végbél alsó szakaszán elhelyezkedő érköteg, ami nagyon fontos szerepet tölt be a végbél működésének szabályozásában, annak szivárgásmentes zárásában. Különböző okokból az érköteget rögzítő kötőszövet meglazulhat, az érfonat maga is megduzzadhat, kitüremkedhet, ami gyakran vérzéssel, viszketéssel, elviselhetetlen fájdalommal jár. Ezt az elváltozást előidézheti az erőlködés, az érkötegre nehezedő fokozott nyomás (ami a nehéz fizikai munka és a kemény sport velejárója is lehet), valamint a mozgásszegény életmód is.

Mit tehetünk, hogy ezt elkerüljük? Találjuk meg az arany középutat. Amikor mozgunk, felpezsdül az ember keringése, ami jótékonyan hat a bélműködésre is. A sportolás együtt jár az intenzív folyadékpótlással is, ami előnyös az aranyér megelőzése szempontjából. Ez utóbbira akkor is érdemes odafigyelni, ha nem tudunk napi szinten a sportolásnak hódolni.

Itt kell megemlíteni, hogy a helyes táplálkozás számos tekintetben az egészségünk kulcsa. Ha változatosan étkezünk, rostban gazdag, minőségi alapanyagokat fogyasztunk megfelelő mennyiségű folyadékkal leöblítve, azzal csökkentjük a székrekedés kockázatát. A székrekedés a túlzott erőlködés által okozhat aranyeres problémákat.

Figyeljünk a testünk üzeneteire!

Gyakran problémát szokott okozni az is, hogy egyszerűen szembeszállunk a saját szervezetünk akaratával, és nem hallgatunk a természet hívó szavára, inkább tartogatjuk a székletünket. Persze nem minden szituációban és élethelyzetben oldható ez meg, de ha valaki rendszeresen és erőszakosan ellenáll a sürgető kényszernek, abból soha nem sül ki jó dolog. Az aranyér félelmetesen hangzik. Ha megfelelően étkezünk, és a testmozgás terén is megtaláljuk az arany középutat, és végül elfogadjuk, hogy „megyünk, amikor menni kell”, akkor minden tőlünk telhetőt megtettünk az aranyérbetegség megelőzése érdekében.

