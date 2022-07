Éveket töltött az orosz történelem meghamisításával a Wikipédián egy unatkozó kínai háziasszony

„Egymaga fejlesztett ki egy új módszert a Wikipédia aláásására” – vélik az online enciklopédia üzemeltetői.

Furcsa hobbit talált magának egy kínai nő: tudósnak adta ki magát, és éveken át írt alternatív beszámolókat a középkori orosz történelemről a kínai Wikipédián. A szócikkeiben képzeletbeli államok, csaták és arisztokraták is szerepeltek, a csalása pedig a nyílt forráskódú platform egyik legnagyobb átverésének számít – írja a Vice.

Az unatkozó háziasszony hobbija végül azután lepleződött le, hogy egy Yifan nevű író új könyvéhez téma után kutatva rátalált az oroszországi Kashin ezüstbányáról szóló kínai nyelvű szócikkre, amely azt állította, hogy az orosz parasztok által 1344-ben felfedezett bánya több mint 40 ezer rabszolgát és felszabadított embert foglalkoztatott, ezzel figyelemre méltó vagyont biztosítva a 14. és 15. századi Tveri Orosz Fejedelemségnek, valamint az azt követő rezsimeknek. A bejegyzésben még a talaj geológiai összetételét, a bánya szerkezetét, és az ott alkalmazott finomítási folyamatot is leírta.

Yifan úgy vélte, a bánya története érdekes alapanyag lehet egy regényhez, amíg ki nem derült számára, hogy egy valótlan információkat tartalmazó szócikkről van szó.

A bányát bemutató hamis szöveget egy Zhemao nevű felhasználó írta, aki 2019 óta összesen 206 szócikkel csinálta ugyanezt anélkül, hogy bárkinek is feltűnt volna – ami hatalmas kérdőjeleket vet fel a Wikipédián megjelenő tartalmak ellenőrzésével és hitelességével kapcsolatban.

„Az általa írt tartalom magas színvonalú volt, és a bejegyzések összekapcsolódtak, létrehozva ezzel egy olyan rendszert, amely önállóan is képes létezni. Zhemao egymaga fejlesztett ki egy új módszert a Wikipédia aláásására” – mondta egy kínai veterán Wikipédia-szerkesztő, John Yip a Vicenak.

Yifannak egyébként azután lett gyanús a bányáról szóló szócikk, hogy az oroszul beszélő ismerőseit is megkérdezte róla, majd akkor esett le neki végleg a tantusz, amikor észrevette, hogy a Zhemao által hivatkozott források nem pontosak, vagy adott esetben nem is léteznek.

Az általa megkérdezett, oroszul értő emberek arra is felhívták a figyelmét, hogy a csaló szláv államok közötti ősi konfliktusokról szóló hosszú, kínai nyelvű bejegyzésében szereplő állításokra még csak utalás sincs az orosz történelmi feljegyzésekben.

A csalás mértéke pedig azután derült ki, hogy az oldal önkéntes szerkesztőinek egy csoportja átfésülte a furcsa profil szócikkekhez írt megjegyzéseit, melyekből közel 300 darabot számoltak össze.

Az egyik szócikk, amelyet alaposan átírt, arról szólt, hogyan deportálták a kínaiakat a Szovjetunióban a 20-as, 30-as években, és olyan jól sikerült, hogy kiemelt szócikknek választák, ami azzal járt, hogy angol, orosz, de még arab nyelvre is lefordították.

Az új tartalmak felmérésekor csak azt ellenőrizzük, hogy nem kirívó plágiumról van-e szó, és hogy megfelelő forrásokkal rendelkezik-e. Nagyon jól értette a Wikipedia formátumát, és olyan forrásokat adott meg, amelyeket nagyon nehéz ellenőrizni

– nyilatkozta egy Yeh Youchia nevű Wikipédia-szerkesztő a csaló tevékenységéről.

A hitelesség látszatának megteremtése érdekében Zhemao egy Oroszországban állomásozó kínai diplomata lányaként írta le magát, aki egy orosz férfihoz ment feleségül, és felhasználói profilján felsorolt több egyetemi diplomát is, köztük a Moszkvai Állami Egyetem világtörténelemből szerzett doktori diplomáját.

Nemrég pedig azt is hozzátette, hogy pacifista, az állítást bizonyítandó pedig egy olyan, állítólag a férje aláírásával ellátott petíciót is bemutatott, melynek szerzője Oroszország ukrajnai inváziója elleni tiltakozásának adott hangot. És emellett több másik kamuprofilja is volt, melyek hozzászólásaival az első kamuprofilját akarta hitelesíteni a Wikipédia önkéntes szerkesztőinek körében.

„Úgy gondoltam, ritka tehetség, mivel az oldalról hiányoztak a középkori Oroszországban jártas írók” – mondta Eric Liu, a Wikipédiával 2015 óta foglalkozó történelem szakos hallgató, aki az év elején még egy csillaggal is kitüntette, hogy megköszönje a hozzájárulását az oldalhoz.

Büntetésként Zhemao összes Wikipédia-profilját véglegesen felfüggesztették, és az legtöbb általa jegyzett szócikket is törölték.

A balhé kirobbanása után írt bocsánatkérő levelében Zhemao azt állította, hogy ő csak egy unatkozó, középiskolai végzettséggel rendelkező, idegen nyelveket nem beszélő háziasszony, akinek a férje sokat van távol, és nincsenek barátai – ezért a szabadidejében egy fordítóprogram és a fantáziája segítségével rászokott a Wikipédia-szócikkek szerkesztésére.