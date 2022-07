150 ember helyett tette le a KRESZ- és a forgalmi vizsgát, ezért most börtönbe kell vonulnia

A walesi nő megkérte a szolgáltatás árát: a KRESZ-vizsga tarifája 700, a forgalmié pedig 800 font volt.

Egy szélhámos anya elismerte a rendőrségnek: 150 embernek segített jogosítványt szerezni úgy, hogy ő tette le a megbízói helyett a KRESZ- és a forgalmi vizsgáikat is. A 29 éves Inderjeet Kaur saját bevallása szerint egy KRESZ-vizsgáért 700, egy forgalmi vizsgáért pedig 800 fontot kért (előbbi 335 ezer, utóbbi pedig 383 ezer forintnak felel meg).

A WalesOnline azt írja, hogy a Swansea városában élő anya korábban rendezetlen életet élt, ezért nem tudott ellenállni a pénznek, amit felajánlottak neki a vizsgákért.

A város koronabíróságának csütörtöki döntése értelmében a csalásból élő anyát mindössze 8 hónapra ítéltek, melynek csak a felét kell rácsok mögött töltenie, mivel a rendőrség 63 alkalommal tudta rábizonyítani a csalást.

Kaur egyébként szívesen vállalta az utazást is, ha egy-egy megbízója nem Swanseaben élt, így nemcsak Walesben, hanem Angliában is több helyen szerzett jogosítványt mások helyett, például Londonban is.

Általában olyan ázsiai származású nők helyett vizsgázott le, akik nem tudtak jól angolul, és korábban már legalább egyszer megbuktak az elméleti vagy a gyakorlati vizsgájukon.

A Tarian nevű, dél-walesi regionális szervezett bűnözés elleni csoport nyomozása során 63 olyan járművezetőt találtak, akik 2019-ben vagy 2020-ban igénybevették a csaló szolgáltatásait, de Kaur azt mondta, hogy 2017-ben kezdett el ezzel foglalkozni.

Az ügyben azután indult nyomozás, hogy egy vizsgabiztosnak gyanús lett az egyik vizsgázója – aki természetesen a megbízója helyett megjelenő Kaur volt. Végül 2021 májusában tartóztatták le, majd két különböző kihallgatás alkalmával is beismerte a bűncselekményeket. Egyik alkalommal még azt is elárulta, hogy ő összesen 150 olyan vizsgára emlékszik, melyeket mások helyett tett le.

Huw Rees bíró tárgyaláson elhangzott szavai alapján Inderjeet Kaur összesen 120 ezer fontot (több mint 57 millió forintot) kereshetett csalóként, a tevékenységével pedig hozzájárult ahhoz, hogy rengeteg felkészületlen és megfelelő tapasztalattal nem rendelkező sofőr vezethessen autót Nagy-Britannia útjain veszélybe sodorva ezzel saját magukat és a többi közlekedőt is.