Millie Bobby Brown és Noah Schnapp házassági egyezséget kötöttek

A Stranger Things sztárjai megállapodtak, hogy ha mindketten szinglik negyvenéves korukban, összeházasodnak.

A Stranger Things két sztárja, Millie Bobby Brown és Noah Schnapp a való életben is évek óta jó barátok. Olyannyira, hogy megegyeztek: amennyiben mindketten egyedülállók negyvenéves korukban, akkor összeházasodnak, mert szerintük „jó szobatársak lennének”.

Brown nemrég töltötte be a 18-at, Schnapp pedig még csak 17 éves. További feltételeket is szabtak az egyezménnyel kapcsolatban azon kívül, hogy mindkettőjüknek szinglinek kell lenni több mint két évtized múlva: leszögezték, hogy továbbra is plátói maradna a kapcsolatuk, külön hálószobájuk lenne, és közös gyerekek sem jöhetnek szóba, legfeljebb kutyák.

A színésznő jelenleg Jake Bongiovi-val, Jon Bon Jovi fiával jár.