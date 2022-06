Néhány hét ismertség után költözött külföldre a barátnőjéhez: a szakításhoz csak 13 nap kellett

Viharos gyorsasággal zajlott le egy 23 éves amerikai férfi és egy 27 éves kanadai nő szerelme – írja a Daily Mail.

A detroiti Terrance Green és a torontói Alisa Thomas április 18-án ismerkedtek meg a Hinge nevű társkeresőn. Rengeteget csevegtek, és mivel úgy érezték, egy hullámhosszon vannak, a nő április 30-án repülőre ült, hogy meglátogathassa a férfit az Egyesült Államokban. A közös hétvége olyan jól sikerült, hogy Green elhatározta, ahelyett, hogy belemenne egy távkapcsolatba, inkább Kanadába költözik.

Terrance június elején költözött ne Alisához, a nyakára tetováltatta a nő nevét, és azt tervezte, hogy 18-án megkéri a nő kezét. Már az éttermi foglalása is megvolt a nagy kérdés feltételéhez, a szerelem azonban, amilyen hirtelen lobbant fel, olyan gyorsasággal ért véget.

We broke up but ima leave this posted to show niggas what not to do. 🤣 https://t.co/HYfWl0c1Zm

— HEARTLESS KID (@WAY2HEARTLESS) June 15, 2022