Madonna lánya egy testhezálló kezeslábasban debütált a párizsi divathét kifutóján

Bár az egész testét elfedte, mégse hagyott sokat a képzeletre a feszes ruha, amit viselt.

Madonna 25 éves lánya, Lourdes Leon nem teljesen kezdő már a modellszakmában, olyan nagy nevekkel dolgozott együtt korábban, mint Marc Jacobs, Swarovski, valamint Jean Paul Gaultier, de Rihanna múzsája is volt, amikor a barbadosi énekesnő az alsóneműmárkájának tervezett kollekciót tavaly.

2018-ban már szerepelt a New York-i divathéten, Párizsba azonban első alkalommal kapott meghívást. Marine Serre szombati bemutatóján egy félhold-mintás, testhez simuló overált viselt, ami a láb- és kézfejeit is elfedte. Ezen kívül rengeteg aranyékszert is ráaggattak, de arról nincs hír, hogy ezek összesen hány kilót nyomtak.

A modell az énekesnő Carlos Leonnal való kapcsolatából született. Lourdes Leon a show után öccsével, a divatszakmában szintén nem teljesen ismeretlen Rocco Ritchie-vel fotózkodott, az ő apja Guy Ritchie filmrendező, akivel Madonna a kétezres években nyolc évig élt házasságban.