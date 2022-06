Nemi beteg lett, miután egy kocsiban szexelt, milliós kártérítést kaphat az autó biztosítójától

Ez is csak az Egyesült Államokban történhet meg.

Egy amerikai nő kártérítést követel a GEICO nevű, autók biztosításával foglalkozó cégtől, mivel évekkel ezelőtt egy olyan Hyundai szedánban lett nemi beteg, amit ők biztosítottak. A Missouri Fellebbviteli Bíróság pedig pár nappal ezelőtt úgy döntött, a nőnek ad igazat,

és 5,2 millió dolláros (közel 2 milliárd forintnak megfelelő) kártérítést ítélt meg nek.

A bírósági papírokban M. O. néven azonosított nő azt állítja, hogy egy M. B. néven azonosított férfi humán papillomavírussal, vagyis HPV-vel fertőzte meg őt, amikor szexuális kapcsolatot létesítettek egy 2014-es Hyundai Genesisben.

A felperes azt állítja, hogy a férfi hanyagságból nem tájékoztatta őt az egészségi állapotáról, annak ellenére, hogy HPV-vel fertőzött torokrákja volt – írja az NPR nevű amerikai közszolgálati rádió honlapja.

A GEICO arra hivatkozva utasítja el a nő kártérítési igényét, hogy az őt ért bántalmakat „nem a jármű hagyományos használata” okozta.

Az ügyben tárgyalt aktusra 2017 végén került sor. Mivel az autót akkoriban a GEICO biztosította, M. O. a szenvedéseire, a fájdalmaira és az orvosi költségeire hivatkozva azt állítja, hogy a társaság köteles kártérítést fizetni neki.

Szövetségi bíróság dönthet az ügyben

M. O. és M. B. eredetileg egy 2021 márciusában egy választottbírósági megállapodás keretei között rendezték le a vitát. Ebben az eljárásban ítélték meg elsőként az óriási kártérítést.

M.O. ezután Missouri állam Jackson megyéjének kerületi bíróságához fordult, hogy hajtsák végre a választottbírósági ítéletet, és itt is megnyerte az ügyét. A GEICO ezután fellebbezett a magasabb szintű állami bírósághoz.

A biztosítási óriás azt állította, hogy nem kapott lehetőséget a védekezésre, ami sérti a tisztességes eljáráshoz és a bírósághoz való hozzáférés alkotmányos jogát. A héten hozott ítéletében azonban a missouri fellebbviteli bíróság nyugati körzetének két bírája azt mondta, hogy a GEICO-nak számos lehetősége volt arra, hogy fellépjen a saját nevében.

A bírák megjegyezték, hogy M.O. eredetileg több mint egy évvel ezelőtt nyújtotta be keresetét a GEICO-hoz. A nő pedig 2021 februárjában elküldte a társaságnak annak a keresetnek a másolatát, amelyet a biztosított férfi ellen készült benyújtani. Ekkor azt is felajánlotta, hogy egymillió dollárért (378 millió forintért) eláll a pereskedéstől. A fellebbviteli testület harmadik bírója egyetértett a bíróság ítéletével, de azt is hozzátette, hogy a GEICO-nak nem adtak „érdemi lehetőséget a perben való részvételre” az ítélet meghozatala előtt.

M.O. már három győzelmet is aratott Missouriban, de 2021 áprilisában a GEICO szövetségi bíróságon beperelte őt és M.B.-t – arra kérve a testületet, hogy állapítsa meg:

a biztosító nem felelős a nő HPV-vel fertőzéséért, és nem köteles megvédeni a férfit a vele szemben támasztott követeléseivel szemben.

A GEICO szerint az autótulajdonos által fizetendő kártérítés fedezésére vonatkozó követelést el kell utasítani, mivel több szempontból is gyanús az ügy.

M.O. azonban azt állítja, hogy a GEICO rosszhiszeműen járt el, mivel többszöri kérés ellenére sem volt hajlandó megvédeni az autótulajdonos férfit, és nem volt hajlandó rendezni a követelését. A felperes azzal érvel, hogy a férfi „biztosítva volt a gépjárművével kapcsolatos cselekmények során elkövetett gondatlanságából eredő személyes felelőssége ellen” – és ez a GEICO-t teszi felelőssé.

A Kansas Cityben összeülő szövetségi bíróság esküdtszék előtt tárgyalja az ügyet októberben.