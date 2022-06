Mariah Carey-t beperelték az All I Want for Christmas Is You miatt

Jól indul a júniusa.

Pénteken 20 millió dollárra beperelte Mariah Carey-t egy dalszerző azt állítva, hogy nem az énekesnő érdeme a legismertebb karácsonyi sláger, az All I Want for Christmas Is You dal címe. Mint azt a Reuters írja, a New Orleans-i szövetségi bíróságon Andy Stone nyújtott be 20 millió dolláros kártérítésre vonatkozó keresetet Carey és a Sony Music Entertainment felé, mondván, csúnyán megsértették a szerzői jogait a címadással.

Stone azt állítja, 1989-ben írta meg a szóban forgó dalt társszerzőként, habár a Reuters megjegyzi, eltérő a szövege és dallama mind a két szerzeménynek. A férfi ügyvédei már 2021-ben megkeresték az énekesnőt és csapatát, akkor nem tudtak megegyezni semmiben, most újra terítékre került az ügy.

A Deadline megkeresett egy ilyen ügyekre szakosodott ügyvédet, Pamela Koslynt, aki azt mondta, a dalcímek nem jogosultak szerzői védelemre.