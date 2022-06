Tévhitek a vashiányról

Sokan a mai napig nem veszik komolyan a vashiányt és az azzal járó tüneteket, pedig ez az állapot súlyos következményekkel járhat. Összeszedtük a legnagyobb tévhiteket.

Mivel a vasat a szervezet nem képes előállítani, vashiány esetén először a raktározott vas mennyisége fogyatkozik meg. Ha a vasraktárak teljesen kimerülnek, azt a vérképzésünk is megsínyli, és idővel már nem egyszerű vashiánnyal, hanem annak súlyosabb formájával, a vashiányos vérszegénységgel kell szembenéznünk.

Csak a nők lehetnek vashiányosak!

A vashiány kortól és nemtől függetlenül bárkinél jelentkezhet. A nők veszélyeztetettebbek, ugyanis a havivérzéssel együtt vas is távozik, ám a férfiak is mindennap veszítenek vasat hajhullással, verejtékezéssel, körömvágáskor, vizelettel és széklettel. A vegetáriánus vagy vegán életmódot követők is veszélyben vannak, mert a zöldségfélék vastartalma magas, az emberi szervezetben azonban jóval kevésbé hasznosul, mint a húsfélékben lévő vas. A sportolók gyakran feledkeznek meg a vaspótlásról, pedig a szervezetnek erőteljes sportoláskor, intenzív fizikai megterheléskor több vasra van szüksége.

Majd kinövi a gyerek magától!

Igen, csak nem mindegy, milyen áron! Ugyanis a csecsemő-, kisiskolás, később pedig a serdülőkor olyan intenzív testi és idegrendszeri fejlődési szakasz, amikor rendkívüli módon megnő a szervezet vasigénye. Ilyekor kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyerekek ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag étrendjére! Jó tudni, hogy a vasszükséglet ezekben az életkorokban oly mértékben megnő, hogy azt már a táplálkozással nem mindig lehet biztosítani, ezért a megfelelő szellemi és fizikai fejlődésük érdekében a vaspótlásról is gondoskodni kell – különösen, ha a gyermek válogatós vagy egyoldalúan táplálkozik.

Ha multivitamint szedek, az elég!

Sajnos a multivitaminok sok egyéb összetevőt (például magnéziumot, kalciumot) is tartalmaznak, amelyek a készítményekben lévő vas felszívódását gátolhatják, ráadásul ezeknek eleve alacsony a vastartalmuk. A vas hasznosulását számos étrendi tényező is akadályozhatja: így például a tejtermékekben található kalcium vagy a gabonafélék fitát- és lektintartalma csakúgy, mint a koffein, továbbá a tea tannintartalma.

Ha egészségesen étkezem, akkor minden megoldódik!

Alapvetően igaz, de bizonyos élethelyzetekben lehetetlen elegendő vasat bevinni csak étkezéssel. A már említett serdülőkor mellett a terhesség és a szoptatás ideje alatt szintén olyan mértékben megnő a szervezet vasigénye, hogy vaspótlás nélkül bizonyosan kialakulhat a vashiányos állapot.

Szedek vasat, nem lesz gond!

Csak részben igaz, ugyanis nem mindegy, hogyan és milyen vaskészítményt szedünk. Például az úgynevezett ferro-vaskészítményeket (ha a termék leírásánál például vas-szulfát vagy -fumarát szerepel) vízzel kell bevenni: étkezés előtt fél órával, esetleg étkezést követően, de legalább 2 óra eltéréssel. Az ilyen típusú (vas-II-sókat tartalmazó) vaspótlókat a C-vitamin kivételével minden más gyógyszertől, vitamintól, ételtől külön kell szedni. Ha nem így vesszük be, akkor az elemi vas mennyiségének töredéke tud csak hasznosulni. Teával semmiképp se szedjünk vastartalmú készítményt, mert tannintartalma gátolja a vas felszívódását.

Bizonyos fel nem ismert vagy kezeletlen betegségek, ételallergiák is a vas hiányához vezethetnek, gátolva annak hasznosulását. Oka lehet például a gluténérzékenység is, amely, ha észrevétlen marad, a kellemetlen tünetek sokasága mellett akár vérszegénységet is eredményezhet.

