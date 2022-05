Depressziótól a szívbetegségekig – az alvászavar nagyobb kárt okozhat, mint gondolnánk

Jó esetben az alvászavar csupán időnként jelentkezik, ami azt jelenti, hogy egy-egy nehezebb éjszaka után a következő este már újra rendesen tudunk pihenni. Előfordul azonban, hogy a probléma tartósan fennáll, azaz rendszeresen nem tudunk elaludni, bárhogy is próbálunk. Az állandó alvászavar márpedig komoly károkat okoz az szervezetünkben, amennyiben nem kezeljük.

Már önmagában sem szerencsés, ha az álmatlanul töltött éjszakák után nappal fáradtak, motiválatlanok vagyunk, amihez sok esetben kedvetlenség, szorongás is társul. Az alvászavar tünete lehet még a hangulatzavar, a tanulási nehézség, feledékenység, de akár a libidó csökkenése is. Arról nem is beszélve, hogy a fáradtság és az álmatlanság megzavarja, felborítja a hormonháztartásunkat, aminek következtében könnyebben hízhatunk is. Ha ugyanis az éhség és a jóllakottság érzetét szabályozó hormonok egyensúlya megbomlik, attól fokozódhat az éhségérzet, így a szükségesnél több táplálékot vihetünk be szervezetbe.

Egy felnőttnek általánosan hét, de inkább nyolc óra alvásra van szüksége. Aki rendszeresen hat óránál is kevesebbet alszik éjszakánként, annál nagyobb eséllyel alakul ki valamilyen szívbetegség, szívinfarktus vagy akár agyi érkatasztrófa. Kutatások szerint megnő a daganatos megbetegedések kockázata is, továbbá a krónikus, folyamatos alváshiány az agysejtek nagymértékű pusztulásához ugyancsak vezethet.

Az alvászavar egyik leggyakoribb és legkellemetlenebb velejárója még a depresszió, és ez hosszú távon is kihathat az életünkre. Az álmatlanságban szenvedők hajlamosabbak erre a mentális betegségre, és a kutatások szerint az ő esetükben felgyorsul az öregedés folyamata is, hiszen a kevés alvás miatt nehezebben regenerálódik a bőrünk, cserébe viszont egyre több ráncunk alakul ki.

A tartósan fennálló alváshiánnyal érdemes minden esetben a megfelelő szakembert felkeresnünk, mert hosszú távon komoly egészségügyi kockázata lehet, ha félvállról vesszük ezt a problémát.

Hirdetés Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriana, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer napközben oldja a feszültséget, éjjel pedig altat. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. Már nagyobb, 60 szemes kiszerelésben is elérhető.

Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.