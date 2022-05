Amanda Seyfried annyira fantasztikusnak tartja a szülést, hogy sokáig dúla akart lenni

Sokáig foglalkoztatta a gondolat.

Amanda Seyfried szerepelt a Marie Claire magazin legújabb számának címlapján, melyhez mélyinterjú is tartozik. A beszélgetés során szóba kerülnek olyan témák, mint a karrierje, a magánélete vagy a családja. Az interjúban elmesélte, hogy volt időszak, amikor komolyan elgondolkodott azon, hogy dúla lesz belőle azután, hogy maga is megszülte első gyerekét. Azóta két gyereket nevel, az ötéves Ninát és a másfél éves Thomast férjével. Kiderült, hogy még tanfolyamra is járt, hogy képezze magát a témában.

Úgy voltam vele, hogy ez a legcsodálatosabb dolog a világon, aminek valaha is a részese voltam. Muszáj nekem is ott lennem, hogy segítsek más nőknek, a szülés fantasztikus. Rengeteget beszélgettem a saját dúlámmal erről a munkáról, és hogy ő mit csinált. Azt éreztem, hogy ez a legjobb dolog, és én is szeretnék ott lenni, amikor nők szülnek.

Ezután hozzátette, rájött, hogy valószínűleg abban lenne a legjobb, hogy megmasszírozza a vajúdó nők hátát és fotókat készítsen, ezért nem szerezte meg a hivatalos papírokat annak érdekében, hogy dúla lehessen.