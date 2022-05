Lefejelt rendező, medencébe lökött producer és két kiló fű: Bill Murray balhés oldala

Az élő legenda, és egyben legendásan balhés színész új, Being Mortal című filmjének azért állították le a forgatását, mert egyik kolléganője panaszt tett a sztár „nem helyénvaló viselkedése” miatt. Murray elmondta, tanulságos volt számára az incidens, mert ráébresztette, hogy már nem olyan világban él, mint gyerekkorában, mármint, ami a poénokat illeti. A történtekről nem túl sokat tudni, és ha végül elsimítják, ez valószínűleg így is marad, ezért inkább összegyűjtöttük korábbi legnagyobb forgatási balhéit – és egy bombasztikus poénját a 20. születésnapjáról, amely nélkül talán azt sem tudná a nagyvilág, kicsoda Bill Murray.

Legújabb, Being Mortal című filmje forgatásán azzal vádolta meg egy színésznő a 71 éves Bill Murrayt, hogy „nem helyénvaló” módon közeledett felé: nem nyúlt ugyan kolléganője intim testtájaihoz, de ölelgette őt, piszkálta a haját és meghúzta a copfját – fogalmazott a Page Six egy forrása.

Murray egy héttel később bocsánatot kért a CNBC stúdiójában:

Tettem valamit, amiről azt gondoltam, vicces, de nem úgy fogadták. A társaság, a stúdió helyesen akart cselekedni, meg akarták vizsgálni a történteket, így leállították a gyártást. De ma már sokat beszélgetünk és megpróbálunk békét kötni.

A rajongói szemében imádni valóan bohókás színész karrierje eddig is tele volt botrányokkal. Legelső stiklijével még jóval azelőtt címlapra került, hogy először filmben szerepelt volna. Bill Murray legnagyobb balhéi következnek – plusz egy karrierindító ballépés.

Egy bombasztikus poén és két kiló fű egy nemzetközi reptéren

A fiatal Bill Murray nevét (és ikonikus fapofáját) talán nem is ismerné a világ, ha a 20. születésnapján nem süt el egy rosszul időzített poént a chicagói O’Hare nemzetközi repülőtéren.

A chicagói ír-katolikus családban született, kilenc testvérrel felcseperedő későbbi sztár éppen Denverbe repült volna 1970. szeptember 21-én, ahol orvosi tanulmányokat folytatott a Regis Főiskolán, mai nevén Regis Egyetemen. Az intézménybe viszont soha nem érkezett meg.

Az egyik utastársának ugyanis azt mondta, hogy bomba van a poggyászában.

A reptereken való elsütésre azóta pláne nem ajánlott viccét meghallotta az egyik jegykezelő, ezért leellenőrizték Murray táskáját, és két zöld téglát, összesen 2,5 kilogrammnyi kannabiszt találtak benne.

A születésnap végül elég rosszul alakult: Murrayt letartóztatták. Az ügyet már másnap megtárgyalták gyorsított eljárásban – a Chicago Tribune pedig már azelőtt címlapján írt róla, hogy a komédia királyává vált volna.

Mivel a marihuána-csempészéssel lebukó Murray büntetlen előéletű volt, öt év próbaidővel megúszta a dolgot, de a főiskoláról kirúgták. Bár már korábban is színészkedett a középiskolában, ha az a nap nem így alakul, akkor talán sosem vette volna ennyire komolyan a komédiázást. Egyébként a karrierje is csak azután indult be, hogy letelt a próbaideje. Az intézmény pedig, ahonnan kirúgták, a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává is avatta 2007-ben.

Chevy Chase – „ellenségből” barát

Murray-t hangulatingadozásai és a sokszor a megjelenését követő pusztítás mértéke miatt jó barátja, a szintén szellemirtóként is ismert, Dan Aykroyd „Murricane-nek” nevezte el. De Chevy Chase is tudna mesélni, akivel 1978-ban, az akkoriban induló Saturday Night Live forgatásán csúnyán összeverekedett.

Mindkét komikust ebben a szombat esténként élőben sugárzott showműsorban ismerték meg Amerika-szerte. Amikor a kezdőcsapatból – filmes karrierépítés miatt – távozó Chase visszatért az egyik adás műsorvezetőjének, igen csípős volt a hangulat közöttük.

A műsor történetét bemutató könyv szerint az egész balhé azzal kezdődött, hogy sértegették egymást: Murray azt mondta Chase-nek, hogy menjen és szexeljen a feleségével, mire Chase visszavágott, hogy Murray arca úgy néz ki, „mint valami, amire Neil Armstrong leszállt”.

Valószínűleg egy kicsit el voltam telve magammal egy év hírnév után. (…) A show előtt, a sminkszobában hangzottak el ezek a szavak, és nagyon felhúzott. Végül bementem az öltözőjébe közvetlenül a show előtt, kinyitottam az ajtót, és azt mondtam: »Ha még egyszer ilyet mondasz, meg foglak …« – mindegy is, tudod

– idézi az LA Times, hogyan emlékezett vissza az ominózus estére pár évtizeddel később Howard Stern vendégeként Chevy Chase – aki az 1980-as Golfőrültekben aztán már együtt komédiázott Bill Murray-vel.

Murray egyébként egy másik, ebben az évben bemutatott filmben, az Ahol a bölény dübörögben a gonzó megteremtőjét, Hunter S. Thompsont is eljátszotta. A forgatás idején sok időt töltöttek együtt, és a két csodabogár próbálta állandóan túlszárnyalni egymást – az egyik alkalommal azon versenyeztek, hogy melyikük hasonlít jobban Houdinire, ekkor Thompson lekötözte a színészt egy székhez és belökte egy medencébe. Murrayről hamar kiderült, hogy nem szabadulóművész, és majdnem megfulladt.

Isten nem ver Bobbal – csak Bill Murray egy hamutartóval

Az 1991-ben bemutatott vígjáték, az Isten nem ver Bobbal forgatásán Richard Dreyfuss játszotta a családjával vakációzó pszichoterapeutát, akit felkeres a legproblémásabb páciense. De nemcsak a filmben kergette őrületbe a szakembert Murray karaktere, hanem a való életben is.

Murray egyik nap a vacsora közben tökrészegre itta magát, és Dreyfuss-nak – aki a film egyik jelenetét mutogatta neki a forgatókönyvből – az alábbi szavakat üvöltötte az arcába mászva:

„Mindenki utál téged! Csak meg vagy itt tűrve!”

Dreyfuss egy pár évvel ezelőtti interjúban úgy írta le Murray akkori viselkedését, mint egy „részeg ír kötekedőét”, aki egyébként ezután felkapott egy hamutálat, és hozzávágta kollégájához. A megtámadott Oscar-díjas színésznek az volt a szerencséje, hogy Murray túlságosan felöntött a garatra, és nem sikerült pontosan céloznia.

Hasonlóan járt a film producere, Laura Ziskin is, akit Murray nemcsak belökött egy medencébe a forgatáson, hanem azzal is megfenyegette, hogy áthajítja egy parkolón. Majd eltörte a napszemüvegét, és demonstrálta vele, hogyan is dobná el a Micsoda nőt és több Pókember-filmet is tető alá hozó producert.

Idétlen időkig – egy barát elvesztése

Bár a nyolcvanas években Bill Murray rengeteg vígjátékon dolgozott együtt az 1993-bemutatott Idétlen időkig rendezőjével, Harold Ramisszel (Dilibogyók – Táborparádé, Golfőrültek, Szellemirtók 1. és 2., Bombázók a seregnek) – a kamera mögött íróként és a kamera előtt színészként egyaránt –, utolsó közös filmjük mégis tönkretette a kapcsolatukat.

Egy filmforgatás alapvetően monoton, de az árnyékát kereső és a tél végét előrejelző erdei mormotáról tudósító, ezt a napot újra- és újraélő időjós történetét bemutató film forgatása kifejezetten idegőrlő lehetett mind Bill Murray-nek, mind a film rendezőjének.

Murray megvetette a produkciót, elérhetetlen volt, és rendszeresen késett, szóval megkérték, hogy vegyen fel maga mellé egy személyi asszisztenst – emlékezett vissza a rendező évekkel később. Murray ekkor is humoránál volt: a tanácsot ugyan megfogadta, de egy siketnéma asszisztenst vett maga mellé, miközben a forgatáson az új segítőn kívül gyakorlatilag senki nem értette a jelnyelvet.

A rendező végül egy heves vita során megragadta Murrayt az inggallérjánál fogva, és a falhoz vágta. Többet nem is álltak szóba egymással. Ramis 2014-es halála előtt aztán egy reggel Bill Murray – egy doboz fánkkal és rendőri kísérlettel – bejelentés nélkül meglátogatta halálos beteg barátját, akivel több mint 20 évig nem volt hajlandó beszélni.

Harold Ramis ekkor már annyira beteg volt, hogy nem tudott felkelni az ágyból és beszélni sem tudott, Bill Murray mégis órákon át vele maradt aznap.

Charlie angyalai – és Charlie kisördöge

A 70-es évek népszerű sorozatának ezredfordulón bemutatott remake-jében, a Charlie angyalaiban Bill Murray játszotta az angyalok asszisztensét, Bosley-t, de a folytatásba már nem hívták vissza, mert több stábtaggal is összetűzésbe keveredett.

Az egyik angyal, Lucy Liu így idézte fel 2021-ben egy podcast vendégeként, milyen volt a közös munka:

Néhány kifejezése megbocsáthatatlan és elfogadhatatlan volt, és én nem tűrhettem. (…) Szóval igen, kiálltam magamért, és nem bántam meg. Mert nem számít, milyen alacsonyan állsz a ranglétrán, vagy honnan jöttél, nincs szükség arra, hogy lekezelően viselkedj, vagy lekezelj másokat.

Liu ezután azt is hozzátette, hogy „semmi baja” nincs Murray-vel, aki az eset óta „tökéletesen kedves” vele.

Viszont vélhetően máshogy van ezzel az akciófilm rendezője, McG, aki 2009-ben árulta el a Guardiannek, hogy Bill Murray a forgatáson lefejelte, és csak pár centin múlt, hogy nem törte be az orrát. Vélhetően ez nagyobb szerepet játszott abban, hogy lecserélték.

Bill Murray pár hónappal később így reagált a vádakra: „Ez baromság! Ez teljes baromság! Nem tudom, miért találta ki ezt a történetet. Nagyon élénk a fantáziája”. Azt is hozzátette, a rendező „megérdemelné, hogy meghaljon”, amiért ilyen baromságokat beszél.