Bónuszt ajánlott az alkalmazottainak, ha lefogynak

Nithin Kamath, a Zerodha brókercég vezérigazgatója sajátos ötlettel próbálta motiválni a cég dolgozóit, pénzjutalmat ajánlott fel annak, aki csökkenti a testtömeg-indexét –írja a Mirror.

Kamath először egy Twitter-üzenetben számolt be az állítása szerint „szórakoztató egészségügyi programról”. Azt írta, hogy a csapatában az emberek átlagos BMI-je 25,3 volt, ami felette van a brit egészségügyi szolgálat által javasolt értéknek. Az NHS szerint a felnőttek egészséges BMI-je 18,5 és 24,9 között van, akinek e felett vannak az értékei, az túlsúlyosnak számít.

We are running a fun health program at @zerodhaonline. Anyone on our team with BMI <25 gets half a month’s salary as bonus. The avg BMI of our team is 25.3 & if we can get to <24 by Aug, everyone gets another ½ month as a bonus. It’d be fun to compete with other companies 😁 1/3

— Nithin Kamath (@Nithin0dha) April 7, 2022