Sydney Sweeney nagymamája szerint az unokájának vannak a legjobb mellei Hollywoodban

Amerika legjobb segge után szabadon.

Aki akár egy részt is látott az Eufóriából, az tudhatja, hogy a sorozat nem szűkölködik intim jelenetekben, melyeknek gyakran a Cassie-t játszó Sydney Sweeney a főszereplője. A színésznő a minap Ellen DeGeneres műsorának vendége volt, ahol elmondta, hogy a gigavásznas premierre az egész családját elhívta, izgalmában pedig megfeledkezett arról, hogy jópár meztelen jelenetet is leforgatott – amiknek így a nagyszülei is tanúi lehettek.

Kapcsolódó Nem volt sok esélye betörni a filmiparba, most már mindenki rá kíváncsi Sydney Sweeney a rivaldafénytől távol, kapcsolatok nélkül nőtt fel, így amikor színészi pályáról álmodozott, a szülei csak legyintettek. 12 éves korában egy saját készítésű prezentáció után azonban minden megváltozott. 21 évesen a Szolgálólány meséjében mutatkozott be a világnak, ma pedig többek között az Eufória Cassie-jeként ismerhetik a rajongók.

Nem gondolkoztam, annyira izgatott voltam. De azt mondták, nekem vannak a legjobb csöcseim Hollywoodban

– jelentette ki büszkén, mire a kamera a színésznő nagymamájára siklott, aki elismerősen bólogatva integetett a közönségből

A műsorvezető egyébként arról is kérdezte Sweeneyt, hogy mégis hogyan újított fel egyes egyedül egy veterán kocsit, mire elárulta, hogy tényleg ő végzett el minden cserét a járműben, de a legjobb barátjának édesapja szakmabeli, így ő felügyelte a munkálatait.