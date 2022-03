Sebestyén Balázs szerint az, hogy Will Smith világsztárként élőben pofozkodik, legalább annyira rossz, mint egy beteg emberen viccelődni

Rákóczi Feri úgy véli, hogy ha az ő családját érintette volna az említett poén, valószínűleg ő is a pofon mellett döntött volna.

Nem túlzás kijelenteni, hogy popkultúrális hírek terén ma toronymagasan Will Smith pofozkodása viszi a pálmát. A színész ugyan először maga is nevetett azon, hogy az Oscar-gála műsorvezetője a felesége kopaszságán poénkodott, miután viszont ránézett Jada Pinkett Smithre, akinek jól láthatóan nem jött be az elszólás, Will Smith felpattant a helyéről és lekevert egy pofont Chris Rocknak.

A történekről Sebestyén Balázsék is beszélgettek a műsoruk mai adásában. Felmerült, hogy a jelenet talán megrendezett volt, de a műsorvezetők végül abban egyeztek meg, hogy a pofon valódi. Sebestyén Balázs szerint az Oscar-gálán időtlen idők óta mennek az oltogatások, amit ő humorral kezel, elvégre az amerikaiak képesek mindenen röhögni, ahogyan ő is saját magán. Az viszont, hogy egy világsztár élőben pofozkodik, szerinte legalább annyira rossz, mint egy beteg emberen élcelődni.

Az, hogy kimész, felmész és megütöd, te, egy idol, egy világsztár azt mutatod, hogy se az ingerültségedet, se a dühödet, se frusztrációidat se az érzelmeidet nem tudod karban tartani csak úgy, hogy igazságot veszel valakivel a színpadon és megütöd, ez legalább olyan rossz üzenet, mint egy beteg emberen poénkodni

– mondta a műsorvezető, mire Rákóczi Feri kijelentette, hogy ha az ő családja lett volna az említett poén tárgya, lehet, hogy ő is a pofon mellett döntött volna.

Szerintem nem verekedhet. Én azt gondolom, hogy attól profi, attól példakép és attól idol, hogy ő nem azt üzeni azoknak, akik szintén mondjuk nem tudják kontrollálni az érzelmeiket, hogy ez egy megoldás, hogy ha engem megsértenek, akkor odamegyek, és verekszem

– folytatta gondolatmenetét később Sebestyén Balázs.

Vadon Jani ugyancsak elmélázott a témán, hangsúlyozva, hogy nem tudni, mekkora lelki válságot okoz a Smith családnak a színésznő betegsége, ahogyan azt sem, hogy Will Smith milyen lelkiállapotban érkezett a gálára, ahol végül elszakad nála a cérna.